Dag Nylander, embajador de Noruega en México, compartió un mensaje en sus redes sociales dirigido a la afición mexicana, previo al partido Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026.

“Soy el embajador de Noruega en México, ahora en vacaciones en las montañas de Noruega, esperando el partido con Inglaterra este sábado, pero siempre con México en mi corazón” Dag Nylander. Embajador de Noruega en México

Por medio de un video, el funcionario diplomático dirigió algunas palabras a los aficionados mexicanos, en medio de la amistad mundialista surgida entre ambos países.

Cabe destacar que el encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de Noruega e Inglaterra, se jugará en punto de las 15:00 horas de este sábado 11 de julio.

Embajador de Noruega manda mensaje a afición mexicana

El Mundial 2026 ha dejado muchas sorpresas en su camino, pero no solo en el ámbito deportivo, sino que incluso ha generado algunas inesperadas amistades entre países y aficiones.

Tal es el caso de lo ocurrido entre México y naciones como Irán, Japón, Marruecos y de forma más reciente Noruega, selección a la que una buena parte de la afición nacional se ha volcado en apoyo durante el certamen.

Ante ello, el embajador de Noruega en México, Dag Nylander, compartió un video en sus redes sociales con el que refrendó el trato amistoso que se ha generado entre ambas naciones.

Previo al partido en el que su selección buscará su pase a la semifinal del Mundial 2026 ante su similar de Inglaterra, el embajador resaltó que mientras está de vacaciones está a la espera del encuentro.

Pese a que resaltó que ahora mismo se encuentra en su país, Dag Nylander aseveró que tiene en su corazón a la afición mexicana y todo el apoyo que han mostrado para Noruega.

Noruega e Inglaterra buscan pase a semifinal

Las selecciones de Francia y España ya consiguieron su pase a las semifinales del Mundial 2026 y este sábado 11 de julio toca el turno de conocer al tercer clasificado.

El partido Noruega vs Inglaterra que definirá el tercer boleto a la siguiente fase en se jugará el Estadio Miami, en Florida, cita que iniciará a las 15:00 horas tiempo del centro de México.

La escuadra escandinava llega al encuentro tras hacer historia eliminando a Brasil por 2 goles a 1, acumula 12 anotaciones en el torneo y destacando su orden y contundencia.

Por su parte, el conjunto británico cuenta con plantel completo para este compromiso al que avanzó tras superar 3-2 a México, con lo que registra un paso invicto.