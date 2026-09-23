Jorge Losa está dispuesto a subirse al ring con Christian Estrada y revivir su pleito por Ferka en Ring Royale.

El evento de box amateur hará su segunda edición en marzo de 2027 y Jorge Losa se postula para ser uno de los peladores junto a Christian Estrada.

Jorge Losa quiere pelear con Christian Estrada en Ring Royale

Ring Royale está buscando sus peleas estelares rumbo al 2027 y Jorge Losa “levantó” la mano para pelear con Christian Estrada, expareja de Ferka.

Jorge Losa y Christian Estrada tuvieron rencillas con Christian Estrada en La Isla por la relación que mantuvieron con Ferka.

Jorge Losa (Instagram/@jorgelosaactor)

Aunque Jorge Losa ya no es pareja de Ferka, le gustaría pelear con Christian Estrada en Ring Royale, así lo reveló en De Primera Mano.

Asegura que él daría una buena pelea a Christian Estrada y que Poncho de Nigris debería de plantearle la idea al modelo.

“Poncho, tú que eres tan crack al buscar pleitos, pues llama a Christian y si te acepta, yo estoy dispuesto, no me tienes ni que llamar” Jorge Losa

El actor pide a Christian Estrada a que se anime a pelear, pues gane o pierda va a cobrar una cantidad considerable por el show.

(Instagram/@estradac11)

¿Qué peleas podría ofrecer Ring Royale en 2027? Esto sabe

Ring Royale no ha revelado oficialmente a sus peleadores, pero sabe que se confirmó el enfrentamiento entre Óscar Burgos y Ernesto Chavana.

También se dice que Wendy Guevara peleará en Ring Royale 2027, pero se desconoce a su contrincante.

Asimismo, trascendió que Yeri Mua podría pelear contra Bellakath, así como Kunno contra Ricardo Peralta, pero ninguna de estas peleas se ha confirmado.

En agosto de 2026, Ring Royale planteó la posibilidad de una pelea entre Samy Rivers y Alana Flores.

Se esperaba que en esta edición Poncho de Nigris peleara contra Adrián Marcelo, pero el influencer ya descartó esta posibilidad por desacuerdos económicos.