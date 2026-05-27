Khvicha Kvaratskhelia es un futbolista profesional georgiano que juega como extremo izquierdo en el Paris Saint-Germain y es la principal figura de la selección de Georgia.

En la temporada 2024-25, el atacante georgiano anotó uno de los goles en la final frente al Inter Milan y ayudó al club parisino a levantar por primera vez el título más importante de Europa.

¿Quién es Khvicha Kvaratskhelia?

Khvicha Kvaratskhelia, conocido popularmente como “Kvara” o “Kvaradona”, es un futbolista georgiano considerado uno de los mejores extremos izquierdos del mundo.

Debutó profesionalmente con el Dinamo Tiflis a los 16 años y posteriormente pasó por clubes de Rusia y Georgia antes de dar el salto internacional con el Napoli en Italia. En la Serie A se consolidó como estrella mundial tras conquistar títulos de liga y ser nombrado Mejor Jugador del campeonato italiano.

En 2025 fichó por el PSG, convirtiéndose en el primer futbolista georgiano en la historia del club francés. Además, lideró a Georgia hasta los octavos de final de la Eurocopa 2024, una actuación histórica para su país.

¿Qué edad tiene Khvicha Kvaratskhelia?

Khvicha Kvaratskhelia nació el 12 de febrero de 2001 en Tiflis, Georgia. Con esa fecha de nacimiento, en 2026 tiene 25 años de edad.

¿Khvicha Kvaratskhelia tiene pareja?

No existe información pública confirmada sobre la vida sentimental de Khvicha Kvaratskhelia. El futbolista georgiano mantiene un perfil reservado.

¿Qué signo zodiacal es Khvicha Kvaratskhelia?

Por haber nacido el 12 de febrero, Khvicha Kvaratskhelia pertenece al signo Acuario, del elemento Aire. En la astrología popular, Acuario suele relacionarse con creatividad, independencia, innovación y personalidad impredecible.

¿Khvicha Kvaratskhelia tiene hijos?

No hay información pública que confirme que Khvicha Kvaratskhelia tenga hijos. El jugador mantiene su vida familiar alejada de los medios de comunicación.

¿Qué estudió Khvicha Kvaratskhelia?

Khvicha Kvaratskhelia enfocó su formación desde muy joven en el futbol profesional, por lo que no se conocen estudios universitarios formales.

Su preparación deportiva comenzó en la academia juvenil del Dinamo Tiflis, donde ingresó en 2012 y permaneció hasta su debut profesional en 2017.

¿En qué ha trabajado Khvicha Kvaratskhelia?

Khvicha Kvaratskhelia es conocido por su carrera como futbolista profesional en ligas de Georgia, Rusia, Italia y Francia, donde se ha consolidado como uno de los extremos más desequilibrantes del futbol internacional.

Entre los momentos más importantes de su trayectoria destacan: