Óscar Burgos y Ernesto Chavana se enfrentarán en Ring Royale 2, pelea que Poncho de Nigris asegura que será un “clásico de regios”.

Ring Royale 2 se realizará el próximo 2 de marzo de 2027 y ya confirmaron la primera pelea.

Óscar Burgos y Ernesto Chavana son los primero confirmados para Ring Royale 2

La segunda edición de Ring Royale promete ser mejor y confirmaron a su primera pelea, se trata de un enfrentamiento entre Óscar Burgos y Ernesto Chavana.

La rivalidad entre Óscar Burgos y Ernesto Chavana será más allá del rating, pues se subirán al ring para demostrar quién es el mejor.

Óscar Burgos (@oscarburgostv / Instagram)

Dado que Óscar Burgos tiene 68 años de edad, Poncho de Nigris no estaba muy de acuerdo a que se uniera a la pelea por su edad.

Sin embargo, Óscar Burgos se dejó convencer por la suma de dinero que le pagarán si le gana a Ernesto Chavana.

“Tengo 68 años, por eso también Poncho no estaba muy de acuerdo con que yo me subiera al ring, porque como quiera hay que entrenar bastante, se necesita mucha condición física” Óscar Burgos

Óscar Burgos menciona que aprecia mucho a Ernesto Chavana, por lo que dudaba en subirse al ring con él.

Ernesto Chavana y Óscar Burgos pelearán tres rounds en Ring Royale 2.

Óscar Burgos no subestima a Ernesto Chavana como rival

La edad no ha impedido que Óscar Burgos continúe con una rutina de ejercicio rigurosa y pide no menospreciar la condición física de Ernesto Chavana.

Asimsimo, resalta que Ernesto Chavana es 8 años más joven que él y también hace ejercicio.

“Él es 8 años más joven que yo. Él también hace deporte, no toma, no fuma, es una persona disciplinada” Óscar Burgos

Óscar Burgos ya está entrenando para la pelea de Ring Royal 2, pues desea ganarle a Ernesto Chavana.

Hasta el momento, solo hay tres famosos confirmados para Ring Royale 2:

Wendy Guevara

Óscar Burgos

Ernesto Chavana