Carlos Trejo, de 62 años, admite que no se comportó bien con Montserrat Oliver en Ring Royale y le pide una disculpa tras la polémica.

Montserrat Oliver, de 59 años, fue la conductora de Ring Royale y cuando le tocó entrevistar a Carlos Trejo, este no le contestó y ni si quiera la miró.

Carlos Trejo se disculpa con Montserrat Oliver tras polémica en Ring Royale

Tras la mala actitud de Carlos Trejo con Monsterrat Oliver durante Ring Royale, el cazafantasmas se disculpó con ella durante el programa De Primera Mano.

“Una disculpa pública a Montserrat Oliver porque no le podía contestar en ese momento, me pusieron el vocal y me dieron un trago de agua, me estaba ahogando” Carlos Trejo

Carlos Trejo, el Caza Fantasmas. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez / Galo Cañas Rodríguez)

El cazafantasmas desmintió a Montserrat Oliver, luego de que dijera que Alfredo Adame y él se estaban tardando en salir a la pelea porque uno de ellos ya no quería seguir.

“Eso de que nos habíamos tardado en salir o que nos habíamos rajado es una mentira” Carlos Trejo

Carlos Trejo dice que estaría dispuesto a tener una revancha con Alfredo Adame, pero acusa que hubo irregularidades en la pelea.

Carlos Trejo se quejará en Comisión de Boxeo de Monterrey tras pelea de Ring Royale

Alfredo Adame ganó la pelea contra Carlos Trejo en Ring Royale y el cazafantasmas admitió su derrota, pero también denunció irregularidades.

Carlos Trejo asegura que Alfredo Adame le dio un codazo el cual lo noqueó y no fue sancionado por la Comisión de Boxeo de Monterrey.

Al respecto, el cazafantasmas dice que la Comisión de Boxeo de Monterrey debió parar la pelea luego de que Alfredo Adame cayera en dos ocasiones, pero no ocurrió.

“Él soltó un codazo que está prohibido, me lo dio en la mandíbula” Carlos Trejo

Carlos Trejo dice que Alfredo Adame estaba patrocinado por un conocido casino, el cual habría interferido para que él no ganara para evitar pérdidas.

Asegura que el Consejo de Box de Monterrey ayudó a Alfredo Adame y amenaza con llegar hasta las últimas consecuencias para denunciar estas irregularidades.

“Lo digo claro, señor Sulaiman que pena, que vergüenza que usen este tipo de trucos (…) esto no se va a quedar así, esto lo voy a llevar inclusive a la Cámara de Diputados” Carlos Trejo