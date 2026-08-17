Wendy Guevara es una de las primeras confirmadas para las peleas de Ring Royale 2 e incluso está iniciando con sus entrenamientos.

La segunda edición de Ring Royale se realizará en marzo de 2027 y hasta el momento se han confirmado tres participantes:

Wendy Guevara confirma su participación en Ring Royale 2

Durante un encuentro con medios, Wendy Guevara confirmó que será parte de los participantes de Ring Royale 2.

“No me han dicho con quien voy, pero sí voy a pelear en marzo. Al final si me ganan me limpio con billetes”, dijo Wendy Guevara.

La influencer mencionó que no le han revelado el nombre de su contrincante en Ring Royale 2, pero es un hecho que será parte de las peleas estelares.

Wendy Guevara (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara dio a entender que le pagarán bien por su participación en Ring Royale, pues expresó que, aunque pierda le darán una fuerte cantidad de dinero.

La también conductora iba a ser parte de la primera edición de Ring Royale y pelearía contra Alfredo Adame, sin embargo, la pelea no se concretó debido a que se sometió a una cirugía.

Wendy Guevara entrena con Nicola Porcella

Nicola Porcella peleó contra Aldo Tamez de Nigris en Ring Royale y ahora le dará consejos a Wendy Guevara.

El conductor compartió un video donde se le ve haciendo ejercicio con Wendy Guevara y colocó en la descripción: “Empezamos la preparación de Wendy para Ring Royale”.

Wendy Guevara documentará su proceso de entrenamiento para su programa ‘Cómplices del desmadre’, el cual conduce junto a Nicola Porcella.

Por otro lado, Ring Royale confirmó su primera pelea, la cual será entre Óscar Burgos y Ernesto Chavana, dos conocidos conductores de la televisión regiomontana.

Mientras tanto, aún no se sabe contra quién peleará Wendy Guevara, pero ya se circulan los nombres de las posibles contrincantes como su examiga, Kimberly la más preciosa.