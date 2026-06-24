La periodista francesa France Pierron fue apartada del programa deportivo L’Équipe de Choc tras sus comentarios sobre el futbolista belga Jérémy Doku, quien dejó temporalmente el Mundial 2026 para estar presente en el nacimiento de su hijo.

“Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar (...) y tú vas a dejarlo todo para asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso, perdón, en el que el padre no sirve para nada...”. France Pierron, periodista de Francia

France Pierron cuestionó la decisión de Jérémy Doku afirmando que “el papel de un padre es secundario”, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

La cadena L’Équipe se deslindó de sus declaraciones, pidió disculpas públicas y reafirmó su compromiso contra el ciberacoso, mientras France Pierron ofreció disculpas en X.

“Expresé una opinión personal en el contexto de un debate constructivo. Estos comentarios son exclusivamente míos y no reflejan en absoluto la postura colectiva. Entiendo que puedan haber sorprendido, ofendido o herido a algunos de ustedes, y lo lamento” France Pierron, periodista de Francia

L’Equipe se deslinda de comentarios de France Pierron sobre Jérémy Doku, la saca de su programa

Este lunes 22 de junio, la cadena deportiva L’Equipe se deslindó de los comentarios de France Pierron sobre Jérémy Doku, por lo que apartó a la presentadora de su barra de programas.

Tras ser suspendida France Pierron y por lo que no estaría al frente de la conducción del programa L’Équipe de Cho, “nos desmarcamos de estas declaraciones, muy alejadas de los valores del grupo, y pedimos disculpas al futbolista en cuestión y, en general, a su público”.

Sin embargo, L’Équipe también criticó el acoso que ha recibido la presentadora tras sus comentarios por lo que reafirmó “su compromiso con la lucha contra el ciberacoso y condena con la mayor firmeza cualquier forma de violencia, intimidación o amenaza hacia France Pierron”.

Esto luego de una ola de críticas hacia France Pierron por sus comentarios sobre Jérémy Doku, los cuales incluso escalaron a los insultos hacia la periodista francesa.

¿Quién es France Pierron? Periodista de Francia (@Francepierron)

France Pierron se disculpa por sus comentarios sobre Jérémy Doku

A través de X, la periodista deportiva, France Pierron salió a disculparse por sus comentarios sobre el futbolista belga, Jérémy Doku, tras asegurar que su “intención nunca había sido restar importancia al lugar o al papel de los padres junto a su pareja y su hijo”.

Asimismo, France Pierron dijo que sus palabras solo buscaban expresar una “opinión personal, en el marco de un intercambio contradictorio”, aclarando que no son parte del grupo al que pertenece, L’Équipe.

Por lo que France Pierron lamentó haber “podido herir, ofender o molestar a algunos de ustedes”.