Jeremy Doku analiza la opción de dejar a Bélgica en el Mundial 2026 para estar en el nacimiento de su primer hijo.

Doku, jugador del Manchester City, ha levantado polémica ante la simple idea de irse del Mundial 2026 para ser testigo del nacimiento de su hijo.

“Ningún padre debería perderse eso. Así que definitivamente querría estar allí. Si me preguntan qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo” Jeremy Doku, seleccionado de Bélgica

Critican a Jeremy Doku por querer dejar a Bélgica en el Mundial 2026

La idea de que Jeremy Doku deje a Bélgica en el Mundial para acudir al nacimiento de su hijo, ha provocado muchas reacciones, pero la de una presentadora francesa llamó la atención en especial.

France Pierron, presentadora en L’Équipe, defendió la idea de que una Copa del Mundo es una oportunidad única y que el padre “no sirve para nada” en el momento de un parto.

“Tienes la suerte de jugar un Mundial, ¿Y vas a dejarlo todo? El papá no sirve de nada. Es un figurante" France Pierron, presentadora en L’Équipe

¿Cuándo dejaría Jeremy Doju a Francia para ir al nacimiento de su hijo?

La segunda semana de julio es la fecha estimada del parto de la esposa de Jeremy Doku, fecha que coincide directamente con las fases definitivas del torneo, específicamente con los cuartos de final del Mundial 2026.

Doku recordó que la federación de Bélgica suele apoyar a los futbolistas en estas situaciones personales.

Jeremy Doku, figura en la selección de Bélgica, es jugador del Manchester City (Dave Thompson / AP)

Jeremy está descartado para jugar ante Irán en el Mundial 2026

Mientras decide lo que hará, Jeremy Doku no podrá jugar ante Irán este domingo 21 de junio en la jornada 2 del Mundial 2026.

Doku padece una infección respiratoria y no se recuperará a tiempo para estar disponible para el partido de la fase de grupos.

Tras la jornada 1 del Mundial 2026, todos los equipos del Grupo G suman un punto, por lo que el partido de Bélgica ante Irán es muy importante.