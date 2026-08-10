México se mantiene a la cabeza del medallero de los Juegos Centroamericanos 2026 con un total de 407 medallas, resultado que fue celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera de este lunes 10 de agosto.

La presidenta de México destacó la actuación de los deportistas mexicanos y calificó como un “récord histórico” los resultados obtenidos en la competencia regional.

“Le pedí a Rommel (Pacheco) a ver si pueden venir también algunos de los deportistas que sacaron medallas de oro, pero si no viene Rommel a platicar, ¡récord histórico! en los Centroamericanos. ¡Muchas, muchas felicidades a todas y todos los deportistas que pusieron en alto la bandera nacional!” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

De acuerdo con los resultados mencionados durante la conferencia de la presidenta Sheinbaum, México suma 407 medallas en los Juegos Centroamericanos 2026:

167 medallas de oro

125 medallas de plata

115 medallas de bronce

Con estos resultados, México se coloca en el primer lugar del medallero de la competencia.

La actuación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos 2026 fue uno de los temas destacados por Sheinbaum durante su conferencia de este lunes.

La presidenta felicitó a los atletas por las medallas obtenidas y señaló que el objetivo es continuar fortaleciendo su preparación para las próximas competencias internacionales.

Sheinbaum espera decisión de deportistas mexicanos para definir apoyos

Ante los buenos resultados obtenidos en los Juegos Centroamericanos 2026, Claudia Sheinbaum también habló sobre los apoyos para los deportistas mexicanos.

La presidenta señaló que se reunirá con los atletas y explicó que la intención es conocer qué tipo de apoyo consideran más conveniente para continuar con su preparación y participación en futuras competencias.

“Vamos a juntarnos con ellos, casi todos ellos tienen becas y estoy platicando con Rommel, lo que ellos decidan, lo que sea mejor para ellas y ellos, para seguir en la competencia” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum reiteró así su disposición para respaldar a los deportistas mexicanos que representan al país en competencias internacionales.

Sheinbaum destaca preparación de atletas mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos

Aunque todavía falta tiempo para una nueva edición de los Juegos Olímpicos, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo que realizan los deportistas mexicanos para mejorar su preparación y desempeño.

También reconoció la labor de Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), particularmente por buscar que los atletas puedan participar en el mayor número posible de competencias.

Sheinbaum explicó que estas participaciones permiten a los deportistas mexicanos adquirir experiencia y avanzar en su preparación de acuerdo con su desempeño y los puntajes establecidos por las federaciones deportivas.