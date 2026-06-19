Panini lanzó un comunicado luego de que varias personas compraron el álbum Mundial 2026 edición negra, tras un error en el lanzamiento de la esperada versión de coleccionistas.

Debido a este error, Panini canceló todas las compras del álbum Mundial 2026 edición negra, moviendo la fecha de lanzamiento, para que todos los fans tengan la oportunidad de comprarlo.

Panini cancela y reagenda el lanzamiento del álbum Mundial 2026 edición negra

De acuerdo con el comunicado de Panini lanzado en redes sociales, el álbum Mundial 2026 edición negra, programado para lanzarse en la mañana del 18 de junio, estuvo disponible antes de lo acordado.

Comunicado álbum Mundial 2026 edición negra de Panini (Panini)

Es por ello que Panini se vio en la necesidad de cancelar todas las compras que se habían hecho del álbum Mundial 2026 edición negra, además de cambiar la fecha y hora de lanzamiento.

Ahora esta versión del coleccionable estará disponible a partir de las 9:00 a.m. del viernes 19 de junio de 2026, a través de la tienda virtual de la editorial.

Esto con el fin de que todo el mundo esté en igualdad de condiciones para poder adquirir el ansiado libro de estampas coleccionables en su versión más exclusiva y limitada.

Portada álbum Panini del Mundial 2026 edición especial limitada (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Por qué es especial el álbum Mundial 2026 edición negra de Panini?

El álbum Mundial 2026 edición negra de Panini es considerado el más exclusivo de todas las versiones del libro de estampas, pues solo tendrá un tiraje de 2026 copias en todo el mundo.

Además de que el álbum Mundial 2026 edición negra de Panini tiene una mejor hechura, pues es de pasta dura, con un tono mate y acabados estilizados que supera a las versiones que están disponibles desde mayo.

Debido a estos su precio es bastante elevado, costando 3499 pesos en la tienda virtual de Panini para todos los aficionados al torneo.

Eso sí, hay que señalar que en cuanto al contenido, es igual que los otros dos, no agrega ni quita nada en cuanto a las estampas con las que se debe de llenar o las selecciones y jugadores incluidos.