Ismael Koné no volverá a jugar en el Mundial 2026 luego de sufrir una fractura de tibia en el partido que la selección de Canadá venció a Catar.

La primera victoria de Canadá en un Mundial fue opacada por la lesión de su jugador Ismael Koné, quien sufrió una aparatosa lesión que necesita de una operación.

Tras ser operado, Koné estará fuera de acción durante cuatro o cinco meses.

El canadiense Ismael Koné se fracturó en pleno partido ante Catar. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

¿Cómo se lesionó Ismael Koné?

Ismael Koné se lesionó la pierna izquierda cuando fue derribado por el mediocampista de Catar, Assim Madibo, durante el partido que ganó Canadá 6-0.

Koné, de 24 años, cayó al suelo y se retorció de dolor mientras sus compañeros corrían a auxiliarlo, pidiendo ayuda al banquillo.

Tras la acción, Madibo se ganó una tarjeta roja por la falta sobre Koné, quien fue rodeado por sus compañeros mientras recibía atención en el campo antes de ser retirado en camilla.

Koné fue trasladado a toda prisa a un hospital local, acompañado de su familia antes de ingresar al quirófano, detalló el entrenador de Canadá, Jesse Marsch.

“Le vi la pierna y me di cuenta que algo no estaba bien. Lo vamos a extrañar” porque tiene ese factor X que nuestro equipo realmente necesita" Stephen Eustáquio, jugador de Canadá

Critican la jugada que provocó la lesión de Ismael Koné

Jonathan David, delantero de Canadá, quien marcó tres goles ante Catar, criticó la entrada sobre su compañero Ismael Koné por la que se perderá el resto del Mundial 2026.