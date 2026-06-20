Sudáfrica recibió un inesperado premio de joyas y relojes tras empatar con Chequia 1-1 en el Mundial 2026.

El obsequio para cada uno de los jugadores sudafricanos está valuado en más de 50 mil dólares.

Sudáfrica recibe lujoso premio tras empatar con Chequia en el Mundial 2026

Se difundió en redes un video del equipo de Sudáfrica recibiendo diamantes y relojes tras lograr el empate con Chequia el pasado 18 de junio, en Estados Unidos.

Los 26 jugadores de Sudáfrica y miembros del cuerpo técnico se ganaron joyería gracias a una colaboración que tienen con la marca Icebox Diamonds & Watches, cuya sede está en Atlanta, ciudad donde se dio el encuentro del Mundial 2026.

El inesperado premio que recibió Sudáfrica tras empatar con Chequia en el Mundial 2026 (Captura de video)

Durante la entrega de los premios, los jugadores se mostraron emocionados al portar el lujoso premio que superó los 1.5 millones de dólares.

En redes sociales se ha calificado de excesivo darles a los futbolistas y equipo técnico, joyas y relojes tan costosos por apenas haber conseguido un punto en la justa mundialista.

Hay que recordar que Sudáfrica perdió puntos luego de caer ante México en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026.

Hasta el momento, Sudáfrica se encuentra en fondo de la tabla del Grupo A y todo parece indicar que se que no avanzará de la primera ronda.

Los Bafana Bafana se jugarán la vida ante Corea del Sur el 24 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, en punto de las 7:00 de la tarde.