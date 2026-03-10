Isaac Del Toro terminó segundo en la Etapa 2 de la carrera Tirreno-Adriático 2026, y con ese resultado se apoderó del liderato de la competencia.
Una Etapa 2 que culminó bajo una intensa lluvia en la que el grado de dificultad creció para los competidores del Tirreno-Adriático 2026.
Accidentado final con caídas de un par de ciclistas que puso en alerta al resto de los competidores.
Clasificación general tras 2 etapas en la Tirreno-Adriático 2026:
- Isaac del Toro
- Pellizzari Giulio
- Sheffield Magnus
- Hatherly Alan
- Roglič Primož
Isaac del Toro tiene una gran segunda etapa en la Tirreno Adriático 2026
Isaac del Toro terminó en la segunda posición de la Etapa 2 de la carrera Tirreno-Adriático 2026.
Así quedó la Etapa 2 en la Tirreno Adriático 2026
Mathieu van der Poel se impuso a Isaac del Toro y Giulio Pellizzari en el espectacular final de San Gimignano.
- El repecho de 1.2km al 7.1% de pendiente media fue muy intenso desde el anterior tramo de gravel, y x lo aprovechó a la perfección para sumar una victoria muy importante.
- La segunda etapa de la Tirreno Adriático comenzó con 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, una jornada larga y rompepiernas con numerosas subidas explosivas y un final muy exigente.
Podio de la Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026:
- Mathieu van der Poel
- Isaac del Toro
- Giulio Pellizzari
Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 3
La Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026 se disputa este miércoles 11 de marzo, con 225 kilómetros de recorrido.
- Se trata de una etapa larga con terreno ligeramente ondulado.
- El recorrido incluye tramos cerca de Todi y la zona de Marmore.
- El final es rápido, pero sube a lo largo de los últimos 15 km, llegando a la recta final con una pendiente.