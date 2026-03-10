Isaac del Toro enfrenta la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder de la competencia el miércoles 11 de marzo a las 3:40 horas, con transmisión por ESPN y Disney+.

  • Evento: Tirreno-Adriático 2026
  • Fase: Etapa 3
  • Fecha: Miércoles 11 de marzo
  • Horario: 3:40 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Italia
  • Transmisión: ESPN y Disney+.
Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026
Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 3

Tras apoderarse del liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:40 horas.

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 3

ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro defenderá el liderato.

  • Evento: Tirreno-Adriático 2026
  • Fase: Etapa 3
  • Fecha: Miércoles 11 de marzo
  • Horario: 3:40 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Italia
  • Transmisión: ESPN y Disney+.

Perfil de la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este miércoles 11 de marzo con Etapa 3 en la que Isaac del Toro es líder.

  • Con salida en Cortona y meta en Magliano dé Marsi.
  • La Etapa 3 suma 225 kilómetros a la carrera.
  • Será una etapa larga con terreno ligeramente ondulado.
  • El recorrido se desarrolla a través de Todi y la zona de Marmore.
  • El final es rápido, pero sube gradualmente a lo largo de los últimos 15 km.
Recorrido Etapa 3 carrera Tirreno-Adriático 2026
Recorrido Etapa 3 carrera Tirreno-Adriático 2026 (ESPECIAL )

Estas son las que restan en la Tirreno-Adriático 2026:

  • Miércoles 11 de marzo | Etapa 3: de Cortona a Magliano dé Marsi
  • Jueves 12 de marzo | Etapa 4: de Tagliacozzo a Martinsicuro
  • Viernes 13 de marzo | Etapa 5: de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio
  • Sábado 14 de marzo | Etapa 6: de San Severino Marche a Camerino |
  • Domingo 15 de marzo | Etapa 7: de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto