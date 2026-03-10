Isaac del Toro enfrenta la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder de la competencia el miércoles 11 de marzo a las 3:40 horas, con transmisión por ESPN y Disney+.

Evento: Tirreno-Adriático 2026

Fase: Etapa 3

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Horario: 3:40 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+.

Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 3

Tras apoderarse del liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:40 horas.

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 3

ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro defenderá el liderato.

Perfil de la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este miércoles 11 de marzo con Etapa 3 en la que Isaac del Toro es líder.

Con salida en Cortona y meta en Magliano dé Marsi.

La Etapa 3 suma 225 kilómetros a la carrera.

Será una etapa larga con terreno ligeramente ondulado.

El recorrido se desarrolla a través de Todi y la zona de Marmore.

El final es rápido, pero sube gradualmente a lo largo de los últimos 15 km.

Recorrido Etapa 3 carrera Tirreno-Adriático 2026 (ESPECIAL )

Estas son las que restan en la Tirreno-Adriático 2026: