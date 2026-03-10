Isaac del Toro enfrenta la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder de la competencia el miércoles 11 de marzo a las 3:40 horas, con transmisión por ESPN y Disney+.
- Evento: Tirreno-Adriático 2026
- Fase: Etapa 3
- Fecha: Miércoles 11 de marzo
- Horario: 3:40 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+.
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 3
Tras apoderarse del liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:40 horas.
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 3
ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro defenderá el liderato.
Perfil de la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro
La Tirreno-Adriático 2026 sigue este miércoles 11 de marzo con Etapa 3 en la que Isaac del Toro es líder.
- Con salida en Cortona y meta en Magliano dé Marsi.
- La Etapa 3 suma 225 kilómetros a la carrera.
- Será una etapa larga con terreno ligeramente ondulado.
- El recorrido se desarrolla a través de Todi y la zona de Marmore.
- El final es rápido, pero sube gradualmente a lo largo de los últimos 15 km.
Estas son las que restan en la Tirreno-Adriático 2026:
- Miércoles 11 de marzo | Etapa 3: de Cortona a Magliano dé Marsi
- Jueves 12 de marzo | Etapa 4: de Tagliacozzo a Martinsicuro
- Viernes 13 de marzo | Etapa 5: de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio
- Sábado 14 de marzo | Etapa 6: de San Severino Marche a Camerino |
- Domingo 15 de marzo | Etapa 7: de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto