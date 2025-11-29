Isaac del Toro, el ciclista que brilló por México, recibió el Premio Nacional del Deporte 2025.

Gracias al espectacular año que tuvo, Isaac del Toro fue reconocido este 28 de noviembre en Palacio Nacional.

Isaac del Toro recibe el Premio Nacional del Deporte 2025

El ciclista Isaac del Toro recibió el Premio Nacional del Deporte 2025 en una ceremonia presidida por presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Isaac del Toro Romero ganó en la modalidad de Deporte Profesional que otorga el Premio Nacional del Deporte.

Esto por las 18 victorias que consiguió en el ciclismo profesional, destacando su segundo lugar en el Gran Giro de Italia. Además de:

1° en Milano-Turín 2025

1° en Tour de Austria 2025

1° en Clásica Terres de l’Ebre 2025

2° en la Prueba Villafranca-Ordiziako Klasikoa 2025

Entre aplausos y de manos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Isaac del Toro obtuvo su reconocimiento.

Isaac del Toro “agradecido” de que lo reconozcan con el Premio Nacional del Deporte 2025

Tras ganar el Premio Nacional del Deporte 2025, el ciclista Isaac del Toro aseguró estar “agradecido” de que lo reconocieran.

El originario de Ensenada, Baja California que acaba de cumplir 22 años, dijo ser “privilegiado” por las oportunidades que recibió.

Además destacó que se esté reconociendo al ciclismo como un nuevo deporte que llega a México.

De igual manera, Isaac del Toro se mostró agradecido con los fanáticos que le mandan mensajes de apoyo a través de sus redes sociales.