Isaac del Toro enfrenta la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 como sublíder de la competencia el viernes 13 de marzo a partir de las 3:55 horas, con transmisión por ESPN y Disney+.

Evento: Tirreno-Adriático 2026

Fase: Etapa 5

Fecha: Viernes 13 de marzo

Horario: 3:55 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 5

Tras mantenerse en la pelea por el liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 5 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:55 horas.

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 5

ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro buscará el liderato.

Evento: Tirreno-Adriático 2026

Fase: Etapa 5

Fecha: Viernes 13 de marzo

Horario: 3:55 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+.

Perfil de la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este viernes 13 de marzo con 186 kilómetros en la Etapa 5 en la que Isaac del Toro es protagonista.

Una etapa con numerosas subidas de distinta dificultad, algunas clasificadas como puerto de montaña.

Desde Marotta, la ruta pasa por Mondolfo y luego aborda una serie de subidas en la zona del río Metauro, incluyendo Villa del Monte y Monterolo, antes de ascender al Monte delle Cesane.

Tras pasar por Saltara y Cartoceto, la carrera llega a Mombaroccio y entra en un circuito final de 21,6 km que se completa dos veces.

El circuito presenta la dura subida al Santuario del Beato Sante.

La cima final se encuentra a 1,5 km de la meta, seguida de una última subida de 300 m hasta la meta.

Recorrido Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 (ESPECIAL)

Estas son las que restan en la Tirreno-Adriático 2026: