Isaac del Toro enfrenta la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 como sublíder de la competencia el viernes 13 de marzo a partir de las 3:55 horas, con transmisión por ESPN y Disney+.
- Evento: Tirreno-Adriático 2026
- Fase: Etapa 5
- Fecha: Viernes 13 de marzo
- Horario: 3:55 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 5
Tras mantenerse en la pelea por el liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 5 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:55 horas.
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 5
ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro buscará el liderato.
Isaac del Toro hoy: El mexicano sigue como líder tras la Etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026
Isaac del Toro hoy: El ciclista mexicano llega segundo en la Etapa 2 y es líder de la Tirreno-Adriático 2026
Isaac del Toro hoy: El ciclista mexicano termina 10 en Etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026
Perfil de la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro
La Tirreno-Adriático 2026 sigue este viernes 13 de marzo con 186 kilómetros en la Etapa 5 en la que Isaac del Toro es protagonista.
- Una etapa con numerosas subidas de distinta dificultad, algunas clasificadas como puerto de montaña.
- Desde Marotta, la ruta pasa por Mondolfo y luego aborda una serie de subidas en la zona del río Metauro, incluyendo Villa del Monte y Monterolo, antes de ascender al Monte delle Cesane.
- Tras pasar por Saltara y Cartoceto, la carrera llega a Mombaroccio y entra en un circuito final de 21,6 km que se completa dos veces.
- El circuito presenta la dura subida al Santuario del Beato Sante.
- La cima final se encuentra a 1,5 km de la meta, seguida de una última subida de 300 m hasta la meta.
Estas son las que restan en la Tirreno-Adriático 2026:
- Viernes 13 de marzo | Etapa 5: de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio
- Sábado 14 de marzo | Etapa 6: de San Severino Marche a Camerino |
- Domingo 15 de marzo | Etapa 7: de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto