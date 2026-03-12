Isaac del Toro enfrenta la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 como sublíder de la competencia el viernes 13 de marzo a partir de las 3:55 horas, con transmisión por ESPN y Disney+.

  • Evento: Tirreno-Adriático 2026
  • Fase: Etapa 5
  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Horario: 3:55 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Italia
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Tras mantenerse en la pelea por el liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 5 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:55 horas.

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 5

ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro buscará el liderato.

Perfil de la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este viernes 13 de marzo con 186 kilómetros en la Etapa 5 en la que Isaac del Toro es protagonista.

  • Una etapa con numerosas subidas de distinta dificultad, algunas clasificadas como puerto de montaña.
  • Desde Marotta, la ruta pasa por Mondolfo y luego aborda una serie de subidas en la zona del río Metauro, incluyendo Villa del Monte y Monterolo, antes de ascender al Monte delle Cesane.
  • Tras pasar por Saltara y Cartoceto, la carrera llega a Mombaroccio y entra en un circuito final de 21,6 km que se completa dos veces.
  • El circuito presenta la dura subida al Santuario del Beato Sante.
  • La cima final se encuentra a 1,5 km de la meta, seguida de una última subida de 300 m hasta la meta.
Recorrido Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026
Recorrido Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 (ESPECIAL)

Estas son las que restan en la Tirreno-Adriático 2026:

  • Viernes 13 de marzo | Etapa 5: de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio
  • Sábado 14 de marzo | Etapa 6: de San Severino Marche a Camerino |
  • Domingo 15 de marzo | Etapa 7: de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto