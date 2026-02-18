Isaac Del Toro concluyó en el lugar 2 de la Etapa 3 del UAE Tour 2026. Con ese resultado, el ciclista mexicano es segundo lugar en la clasificación general.

El ciclista mexicano cruzó la meta 10 segundos del ganador de la Etapa 3 del UAE Tour 2026, en un gran repunte en el día para el mexicano.

La montaña, especialidad de Isaac del Toro, no fue tan sencilla en esta ocasión, pero el mexicano supo atacar a tiempo.

Clasificación general UAE Tour (captura de pantalla )

Isaac del Toro se recuperó en la Etapa 3 del UAE Tour 2026

Isaac del Toro se mantuvo en la competencia durante la Etapa 3 del UAE Tour 2026, hasta lograr llegar en los primeros lugares.

El nuevo líder del UAE Tour 2026 es Antonio Tiberi, quien ganó la Etapa 3 en la montaña. Jornada con inicio en Umm al Quwain y final en Jebel Mobrah.

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 3 del UAE Tour 2026:

Antonio Tiberi Isaac del Toro Harold Tejada

Etapa 4 UAE Tour (@uaetour)

UAE Tour 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 4

La Etapa 4 del UAE Tour 2026 sumará 181 kilómetros a la prueba árabe desde la playa Qidfa de Fujairah hasta Umm al Quwain. Con Isaac del Toro en busca del liderato.

La ruta comienza en la playa Qidfa de Fujairah para llegar a Umm al-Quwain, atraviesa zonas desérticas al borde de las montañas Hajar.