Miguel Herrera fue anunciado como nuevo entrenador del Atlante, equipo que regresa a la Liga MX a partir del Apertura 2026.

Ante ello, Miguel Herrera escribió un mensaje tras regresar como DT del Atlante.

“Atlante está donde tiene que estar: en Primera División. Y esto exige carácter, trabajo y resultados; ahora toca competir, estar a la altura de este escudo. ¡Gracias por la oportunidad y la confianza!”, escribió el entrenador mexicano.

Miguel Herrera es el nuevo DT del Atlante. (captura)

Atlante regresa a la Liga MX tras 12 años en la Liga de Expansión

El Atlante le dio la bienvenida a Miguel Herrera, quien regresará a los banquillos de la Liga MX tras dos años fuera, pues su último equipo en la Primera División del futbol mexicano fueron los Xolos de Tijuana.

Precisamente fue con los Potros de Hierro con los que el apodado “Piojo” Herrera hizo su debut como entrenador ya en el lejano 2002.

En esa primera etapa, Miguel Herrera dirigió 97 partidos con saldo de 38 victorias, 31 empates y 28 derrotas.

¿Cómo le fue a Miguel Herrera en su última vez como DT?

Miguel Herrera no vive su mejor momento como entrenador, pues viene de fracasar con la Selección de Costa Rica, a la cual no pudo clasificar al Mundial 2026.

Antes de su paso por la selección tica, el último equipo del Piojo Herrera fueron los Xolos de Tijuana, club donde obtuvo solo un 30.5 por ciento de efectividad.