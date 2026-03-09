Isaac del Toro enfrenta la Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026 el martes 10 de marzo a las 3:30 horas con transmisión por ESPN y Disney+.

Isaac del Toro seguirá su andar en las carreteras italianas en la temporada 2026.

Evento: Tirreno-Adriático 2026

Fase: Etapa 2

Fecha: Martes 10 de marzo

Horario: 3:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+.

Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026

Tras lograr el décimo puesto en el inicio de la carrera, Isaac del Toro correrá la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:30 horas.

ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro busca trascender.

Perfil de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este martes 10 de marzo con Etapa 2 en la que participa Isaac del Toro.

Con inicio en Camaiore y final en San Gimignano, la Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026 cuenta con un recorrido de 206 kilómetros y dos puertos categorizados.

La Etapa 2 de la carrera de los dos mares cuenta con la ascensión a San Gimignano como gran atractivo.

Recorrido Etapa 2 Tirreno-Adriático 2026 (ESPECIAL )

Estas son las que restan en la Tirreno-Adriático 2026: