Isaac del Toro enfrenta la Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026 el martes 10 de marzo a las 3:30 horas con transmisión por ESPN y Disney+.
Isaac del Toro seguirá su andar en las carreteras italianas en la temporada 2026.
- Evento: Tirreno-Adriático 2026
- Fase: Etapa 2
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Horario: 3:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+.
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 2
Tras lograr el décimo puesto en el inicio de la carrera, Isaac del Toro correrá la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:30 horas.
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 2
ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro busca trascender.
- Evento: Tirreno-Adriático 2026
- Fase: Etapa 2
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Horario: 3:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+.
Perfil de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro
La Tirreno-Adriático 2026 sigue este martes 10 de marzo con Etapa 2 en la que participa Isaac del Toro.
- Con inicio en Camaiore y final en San Gimignano, la Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026 cuenta con un recorrido de 206 kilómetros y dos puertos categorizados.
- La Etapa 2 de la carrera de los dos mares cuenta con la ascensión a San Gimignano como gran atractivo.
Estas son las que restan en la Tirreno-Adriático 2026:
- Martes 10 de marzo | Etapa 2: de Camaiore a San Gimignano
- Miércoles 11 de marzo | Etapa 3: de Cortona a Magliano de’ Marsi
- Jueves 12 de marzo | Etapa 4: de Tagliacozzo a Martinsicuro
- Viernes 13 de marzo | Etapa 5: de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio
- Sábado 14 de marzo | Etapa 6: de San Severino Marche a Camerino |
- Domingo 15 de marzo | Etapa 7: de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto