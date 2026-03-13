Isaac del Toro enfrenta la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder de la competencia el sábado 14 de marzo a partir de las 3:45 horas.
El ciclista mexicano va por el título y se le podrá ver a través de las señales de ESPN y Disney+.
- Evento: Tirreno-Adriático 2026
- Fase: Etapa 6
- Fecha: Sábado 14 de marzo
- Horario: 3:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 6
Tras recuperar el liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 6 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:45 horas, en busca del título de la carrera.
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Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 6
ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.
- Evento: Tirreno-Adriático 2026
- Fase: Etapa 6
- Fecha: Sábado 14 de marzo
- Horario: 3:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+.
Perfil de la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro
La Tirreno-Adriático 2026 sigue este sábado 14 de marzo con 189 kilómetros en la Etapa 6 en la que Isaac del Toro es protagonista.
- Una etapa exigente y con numerosas subidas, incluyendo la de Sassotetto aproximadamente a mitad del recorrido.
- La carrera llega a Camerino ascendiendo para acceder a un circuito final de 18,6 km, que se recorrerá dos veces.
- El circuito comienza con un largo descenso que se convierte en una subida gradual tras el giro cerca de Castelraimondo, culminando en los últimos 3 km en el Muro della Madonna delle Carceri.
- La meta se encuentra en la cima del segundo ascenso.