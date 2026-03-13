Isaac del Toro enfrenta la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder de la competencia el sábado 14 de marzo a partir de las 3:45 horas.

El ciclista mexicano va por el título y se le podrá ver a través de las señales de ESPN y Disney+.

Evento: Tirreno-Adriático 2026

Fase: Etapa 6

Fecha: Sábado 14 de marzo

Horario: 3:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 6

Tras recuperar el liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 6 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:45 horas, en busca del título de la carrera.

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 6

ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

Evento: Tirreno-Adriático 2026

Fase: Etapa 6

Fecha: Sábado 14 de marzo

Horario: 3:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+.

Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 6 (Tirreno Adriatico)

Perfil de la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este sábado 14 de marzo con 189 kilómetros en la Etapa 6 en la que Isaac del Toro es protagonista.