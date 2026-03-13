Isaac del Toro enfrenta la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026 como líder de la competencia el sábado 14 de marzo a partir de las 3:45 horas.

El ciclista mexicano va por el título y se le podrá ver a través de las señales de ESPN y Disney+.

  • Evento: Tirreno-Adriático 2026
  • Fase: Etapa 6
  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Horario: 3:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Italia
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático
Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 6

Tras recuperar el liderato, Isaac del Toro correrá la Etapa 6 del Tirreno-Adriático 2026 a partir de las 3:45 horas, en busca del título de la carrera.

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 6

ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

  • Evento: Tirreno-Adriático 2026
  • Fase: Etapa 6
  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Horario: 3:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Italia
  • Transmisión: ESPN y Disney+.
Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 6
Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 6 (Tirreno Adriatico)

Perfil de la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este sábado 14 de marzo con 189 kilómetros en la Etapa 6 en la que Isaac del Toro es protagonista.

  • Una etapa exigente y con numerosas subidas, incluyendo la de Sassotetto aproximadamente a mitad del recorrido.
  • La carrera llega a Camerino ascendiendo para acceder a un circuito final de 18,6 km, que se recorrerá dos veces.
  • El circuito comienza con un largo descenso que se convierte en una subida gradual tras el giro cerca de Castelraimondo, culminando en los últimos 3 km en el Muro della Madonna delle Carceri.
  • La meta se encuentra en la cima del segundo ascenso.