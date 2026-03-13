Isaac del Toro recupera el liderato de la clasificación general de la de la Tirreno-Adriático 2026, este viernes 13 de mayo.

La etapa 5 se la llevó Michael Vargen, primera victoria en la Tirreno-Adríatico 2026 y del equipo Education-EasyPost, e Isaac del Toro llegó segundo.

Clasificación general luego de 4 etapas en la Tirreno-Adriático 2026:

Isaac del Toro: 20:10:40 Giulio Pellizzari: +0:23 Matteo Jorgenson: +0:34 Primoz Roglic: +0:44

Isaac del Toro tiene una gran Etapa 5 en la Tirreno Adriático 2026

Isaac del Toro comenzó la Etapa 5 siendo segundo en la general, por lo que tenía que terminar antes de Pelizzari si quería recuperar el liderato en la Tirenno-Adríatico 2026.

Toda la carrera, Del Toro se mantuvo en el pelotón principal, con la ayuda de su equipo. Dejaron escapar a Michael Vargen, pues Pellizzari no atacaba.

A 15 kilómetros de la meta, se rompió el pelotón y el mexicano marcaba el ritmo. A menos de 5 Km, atacó y dejó atrás a todos, incluidos al italiano, que no aguantó el esfuerzo físico.

Aún así, Isaac tuvo a Jorgenson siempre detrás, pero ganó el último sprint y llegó en segundo lugar, para recuperar el liderato.

Así quedó la Etapa 4 en la Tirreno Adriático 2026

Este es el podio de la Etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro terminó segundo lugar.

Michael Valgren Isaac del Toro Matteo Jorgenson Tobias Johannessen Giulio Ciccone

Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 6

Se debe decir que el sábado, 13 de marzo, es el día más importante de todos, pues se dará a conocer el ganador de la Tirreno Adriático 2026. Y es que la Etapa 7 solo es de celebración.

Serán 188 Km, con 39000 metros de desnivel positivo. Un puerto de categoría élite, en Sassotetto, en el kilómetro 65. La llegada también será una ascensión, pero no de tanto desgaste