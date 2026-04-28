Nuggets vs Timberwolves se miden en el Juego 6 este jueves 30 de abril. Transmiten ESPN y Disney+ a las 18:30 horas.

Partido: Nuggets vs Timberwolves

Fase: Juego 6 Serie de Playoffs (2-3)

Fecha: Jueves 30 de abril de 2026

Horario: 18:30 horas

Sede: Target Center

Transmisión: ESPN y Disney+

Nuggets vs Timberwolves: Hora para ver el Juego 6 de los playoffs de la NBA

Nuggets vs Timberwolves juegan a partir de las 18:30 horas el sexto partido de su serie de playoffs de la NBA, este jueves 30 de abril.

Nuggets vs Timberwolves: Canal para ver el Juego 6 de los playoffs de la NBA

ESPN y Disney + transmitirán el Juego 6 de los playoffs de la NBA: Nuggets vs Timberwolves.

Partido: Nuggets vs Timberwolves

Fase: Juego 6 Serie de Playoffs (2-3)

Fecha: Jueves 30 de abril de 2026

Horario: 18:30 horas

Sede: Target Center

Transmisión: ESPN y Disney+

Nuggets vs Timberwolves en los playoffs de la NBA (Jack Dempsey / AP)

¿Cómo quedó el Juego 5 Timberwolves vs Nuggets?

Nikola Jokic brilló en el Juego 5 de playoffs de la NBA y los Nuggets evitaron la eliminación con una victoria 125-113 sobre los Timberwolves la noche del lunes.

Jokic sumó 27 puntos, 16 asistencias y 12 rebotes para Denver, que recortó su desventaja a 3-2 en la serie al mejor de siete. Jamal Murray anotó 24 tantos y Jones agregó 20.

Nikola Jokicregistró su triple-doble en playoffs número 23, tercero en la lista histórica de su carrera, mientras los Nuggets frenaron una racha de tres derrotasy jugaron como lo hicieron durante gran parte de la temporada regular de laNBA.