Isaac Del Toro perdió el liderato en la Etapa 4 de la carrera Tirreno-Adriático 2026, este jueves 12 de marzo.

La Etapa 4 fue ganada por Mathieu van der Poel, la segunda que se lleva en la Tirreno-Adriático 2026.

Clasificación general luego de 4 etapas en la Tirreno-Adriático 2026:

Giulio Pellizzari Isaac del Toro Primož Roglič

Isaac del Toro tiene una buena Etapa 4 en la Tirreno Adriático 2026

Isaac del Toro terminó en el lugar 10 de la Etapa 4 de la carrera Tirreno-Adriático 2026.

Pero el ciclista mexicano bajó al segundo lugar de la clasificación general, tras la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026.

Mathieu van der Poel firmó la victoria tras imponerse en un final explosivo en Tortoreto.

El neerlandés remató una jornada en la que también brillaron Isaac del Toro y Giulio Pellizzari.

El mexicano defendió el liderato durante gran parte del día, pero el italiano terminó segundo en meta y, gracias a los seis segundos de bonificación, arrebató la maglia azzurra al corredor de UAE Team Emirates por dos segundos.

Así quedó la Etapa 4 en la Tirreno Adriático 2026

Este es el podio de la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro no pudo pelear por el triunfo.

Mathieu van der Poel Giulio Pellizzari Tobias Halland Johannessen

Isaac del Toro (@TeamEmiratesUAE)

Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 5

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este viernes 13 de marzo con 186 kilómetros en la Etapa 5 en la que Isaac del Toro es protagonista.