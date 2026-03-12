Isaac Del Toro perdió el liderato en la Etapa 4 de la carrera Tirreno-Adriático 2026, este jueves 12 de marzo.

La Etapa 4 fue ganada por Mathieu van der Poel, la segunda que se lleva en la Tirreno-Adriático 2026.

Clasificación general luego de 4 etapas en la Tirreno-Adriático 2026:

  1. Giulio Pellizzari
  2. Isaac del Toro
  3. Primož Roglič

Isaac del Toro tiene una buena Etapa 4 en la Tirreno Adriático 2026

Isaac del Toro terminó en el lugar 10 de la Etapa 4 de la carrera Tirreno-Adriático 2026.

Pero el ciclista mexicano bajó al segundo lugar de la clasificación general, tras la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026.

Mathieu van der Poel firmó la victoria tras imponerse en un final explosivo en Tortoreto.

El neerlandés remató una jornada en la que también brillaron Isaac del Toro y Giulio Pellizzari.

El mexicano defendió el liderato durante gran parte del día, pero el italiano terminó segundo en meta y, gracias a los seis segundos de bonificación, arrebató la maglia azzurra al corredor de UAE Team Emirates por dos segundos.

Así quedó la Etapa 4 en la Tirreno Adriático 2026

Este es el podio de la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro no pudo pelear por el triunfo.

  1. Mathieu van der Poel
  2. Giulio Pellizzari
  3. Tobias Halland Johannessen
Isaac del Toro
Isaac del Toro (@TeamEmiratesUAE)

Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 5

La Tirreno-Adriático 2026 sigue este viernes 13 de marzo con 186 kilómetros en la Etapa 5 en la que Isaac del Toro es protagonista.

  • Una etapa con numerosas subidas de distinta dificultad, algunas clasificadas como puerto de montaña.
  • Desde Marotta, la ruta pasa por Mondolfo y luego aborda una serie de subidas en la zona del río Metauro, incluyendo Villa del Monte y Monterolo, antes de ascender al Monte delle Cesane.
  • Tras pasar por Saltara y Cartoceto, la carrera llega a Mombaroccio y entra en un circuito final de 21,6 km que se completa dos veces.
  • El circuito presenta la dura subida al Santuario del Beato Sante.
  • La cima final se encuentra a 1,5 km de la meta, seguida de una última subida de 300 m hasta la meta.