Isaac Del Toro perdió el liderato en la Etapa 4 de la carrera Tirreno-Adriático 2026, este jueves 12 de marzo.
La Etapa 4 fue ganada por Mathieu van der Poel, la segunda que se lleva en la Tirreno-Adriático 2026.
Clasificación general luego de 4 etapas en la Tirreno-Adriático 2026:
- Giulio Pellizzari
- Isaac del Toro
- Primož Roglič
Isaac del Toro tiene una buena Etapa 4 en la Tirreno Adriático 2026
Isaac del Toro terminó en el lugar 10 de la Etapa 4 de la carrera Tirreno-Adriático 2026.
Pero el ciclista mexicano bajó al segundo lugar de la clasificación general, tras la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026.
Mathieu van der Poel firmó la victoria tras imponerse en un final explosivo en Tortoreto.
El neerlandés remató una jornada en la que también brillaron Isaac del Toro y Giulio Pellizzari.
El mexicano defendió el liderato durante gran parte del día, pero el italiano terminó segundo en meta y, gracias a los seis segundos de bonificación, arrebató la maglia azzurra al corredor de UAE Team Emirates por dos segundos.
Así quedó la Etapa 4 en la Tirreno Adriático 2026
Este es el podio de la Etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro no pudo pelear por el triunfo.
- Mathieu van der Poel
- Giulio Pellizzari
- Tobias Halland Johannessen
Tirreno Adriático 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 5
La Tirreno-Adriático 2026 sigue este viernes 13 de marzo con 186 kilómetros en la Etapa 5 en la que Isaac del Toro es protagonista.
- Una etapa con numerosas subidas de distinta dificultad, algunas clasificadas como puerto de montaña.
- Desde Marotta, la ruta pasa por Mondolfo y luego aborda una serie de subidas en la zona del río Metauro, incluyendo Villa del Monte y Monterolo, antes de ascender al Monte delle Cesane.
- Tras pasar por Saltara y Cartoceto, la carrera llega a Mombaroccio y entra en un circuito final de 21,6 km que se completa dos veces.
- El circuito presenta la dura subida al Santuario del Beato Sante.
- La cima final se encuentra a 1,5 km de la meta, seguida de una última subida de 300 m hasta la meta.