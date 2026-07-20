Isaac del Toro se volvió gran protagonista del Tour de Francia 2026 en la Etapa 15, y buscará seguir en ascenso este martes 21 de julio a las 5:00 horas.
El Tour de Francia 2026 tendrá un día descanso este lunes 20 de julio, para reanudarse con la Etapa 16 en la última semana de la competencia, con una contrarreloj de 26 kilómetros.
En la Etapa 15, Isaac del Toro llego en tercer lugar para subir al tercer lugar general y recuperar el liderato juvenil del Tour de Francia 2026.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 16
- Fecha: Lunes 21 de julio
- Horario: 5:00 horas
- Recorrido: Contrarreloj de 26 km de Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 16 del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 10 del Tour de Francia 2026, el jueves 16 de julio.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 10 del Tour de Francia 2026
ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 16
- Fecha: Lunes 21 de julio
- Horario: 5:00 horas
- Recorrido: Contrarreloj de 26 km de Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil y recorrido de la Etapa 16 del Tour de Francia 2026
El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 16 este martes 21 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse en los primeros lugares.
La etapa 16 del Tour de Francia 2026 es la única contrarreloj individual de esta edición.
Se trata de una etapa corta de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, que exigirá a los corredores desde la salida después de la jornada de descanso.