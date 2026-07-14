El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa su participación en el Tour de Francia 2026 con la Etapa 11, programada para este miércoles 15 de julio a las 5:30 horas (tiempo del centro de México).

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 11

Fecha: Miércoles 15 de julio

Horario: 5:30 horas

Sede: Vichy a Nevers

Transmisión: ESPN y Disney+

El integrante del UAE Team Emirates se ubica en la séptima posición de la clasificación general tras diez etapas. Este martes arribó a la meta en el lugar 8.

La jornada, de 181 km entre Vichy y Nevers, será transmitida por ESPN y Disney+, en un recorrido llano especial para los velocistas.

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 11 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:30 horas la Etapa 11 del Tour de Francia 2026, el miércoles 15 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 11 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 11

Fecha: Miércoles 15 de julio

Horario: 5:30 horas

Sede: Vichy a Nevers

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido Etapa 11 del Tour de Francia 2026 (@Lefrance)

Perfil y recorrido de la Etapa 11 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 11 este miércoles 15 de julio, en la que Isaac del Toro buscará volver a los primeros lugares.

La Etapa 11 del Tour de Francia 2026 se disputa de Vichy a Nevers con un recorrido de 161,3 kilómetros.

La etapa está catalogada como una etapa llana, lo que la convierte en una jornada ideal para los velocistas tras las exigentes batallas en la montaña.