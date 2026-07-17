Isaac del Toro se ha rezagado en el Tour de Francia 2026 y en la Etapa 14, programada para este sábado 18 de julio a las 5:10 horas, buscará recuperar el terreno perdido.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 14

Fecha: Sábado 18 de julio

Horario: 5:10 horas

Recorrido: 155.3 km entre Mulhouse y Le Markstein Fellering

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates se ubica en la octava posición de la clasificación general tras la Etapa 13. Este viernes cruzó a la meta en el lugar 39.

Los 155.3 km entre Mulhouse y Le Markstein Fellering serán transmitidos por ESPN y Disney+.

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 14 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:10 horas la Etapa 14 del Tour de Francia 2026, el jueves 16 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 14 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 14

Fecha: Sábado 18 de julio

Horario: 5:10 horas

Recorrido: 155.3 km entre Mulhouse y Le Markstein Fellering

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 14 en el Tour de Francia 2026

Perfil y recorrido de la Etapa 14 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 14 este Sábado 18 de julio, en la que Isaac del Toro buscará los primeros lugares.

La Etapa 14 del Tour de Francia 2026 se corre de las localidades de Mulhouse a la estación de esquí de Le Markstein Fellering.

Se trata de una de las jornadas de montaña más exigentes y esperadas de la segunda semana de competición.