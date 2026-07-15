Isaac del Toro busca recuperar posiciones en el Tour de Francia 2026 con una buena participación en la Etapa 12, programada para este jueves 16 de julio a las 5:00 horas (tiempo del centro de México).

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 12

Fecha: Jueves 16 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Circuit Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates se ubica en la séptima posición de la clasificación general tras once etapas. Este miércoles cruzó a la meta en el lugar 48.

La jornada, de 179 km entre Circuit Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, será transmitida por ESPN y Disney+, en un recorrido llano especial para los velocistas.

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 12 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 12 del Tour de Francia 2026, el jueves 16 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 12 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 12

Fecha: Jueves 16 de julio

Horario: 5:00 horas

Sede: Circuit Nevers Magny-Cours a Chalon-sur-Saône

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 12 del Tour de Francia 2026 (@lefrance)

Perfil y recorrido de la Etapa 12 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 12 este jueves 16 de julio, en la que Isaac del Toro buscará volver a los primeros lugares.

La Etapa 12 del Tour de Francia 2026 conecta el Circuito de Nevers Magny-Cours con la localidad de Chalon-sur-Saône, en un recorrido de 179,1 kilómetros catalogado como etapa llana.