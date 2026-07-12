El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa su participación en el Tour de Francia 2026 con la Etapa 10, programada para este martes 14 de julio a las 5:00 horas (tiempo del centro de México).
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 10
- Fecha: Martes 14 de julio
- Horario: 5:00 horas
- Sede: Aurillac
- Transmisión: ESPN y Disney+
El integrante del UAE Team Emirates se mantiene en la tercera posición de la clasificación general tras nueve etapas. Este domingo arribó a la meta en el lugar 13.
La jornada, de 166.6 km entre Aurillac y Le Lioran, será transmitida por ESPN y Disney+, en un recorrido de media montaña.
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Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 10 del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 10 del Tour de Francia 2026, el martes 14 de julio.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 10 del Tour de Francia 2026
ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 10
- Fecha: Martes 14 de julio
- Horario: 5:00 horas
- Sede: Aurillac
- Transmisión: ESPN y Disney+