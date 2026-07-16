Isaac del Toro busca recuperar posiciones de regreso a la montana en el Tour de Francia 2026 en la Etapa 13, programada para este viernes 17 de julio a las 4:30 horas (tiempo del centro de México).

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 13

Fecha: Viernes 17 de julio

Horario: 4:30 horas

Recorrido: 205,8 km entre Dole y Belfort

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates se ubica en la séptima posición de la clasificación general tras doce etapas. Este jueves cruzó a la meta en el lugar 59.

Los 205,8 km de recorrido entre Dole y Belfort, serán transmitidos por ESPN y Disney+, en una jornada de media montaña.

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 13 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 4:30 horas la Etapa 13 del Tour de Francia 2026, el jueves 16 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 13 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 13

Fecha: Viernes 17 de julio

Horario: 4:30 horas

Recorrido: 205,8 km entre Dole y Belfort

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido Etapa 13 del Tour de Francia 2026

Perfil y recorrido de la Etapa 13 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 13 este viernes 17 de julio, en la que Isaac del Toro buscará los primeros lugares.

La Etapa 13 del Tour de Francia 2026 es la jornada más larga de esta edición con un recorrido de 205,8 km entre Dole y Belfort.

La jornada tiene un desnivel de 2 mil 400 metros y dos puertos en la parte final: el Col des Croix y el mítico Ballon d’Alsace antes del descenso hacia la meta.