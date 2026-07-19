Isaac del Toro brilló en la Etapa 15 del Tour de Francia 2026 para recuperar el maillot blanco, como líder de la clasificación juvenil.

El ciclista mexicano terminó en tercer lugar de la Etapa 15 y ocupa el mismo sitio en la general.

Tras un recorrido de 184 km, Isaac del Toro le arrebató el maillot blanco a Paul Seixas, con quien puso 52 segundos de distancia en la batalla para ser el mejor ciclista joven de la competencia.

Tadej Pogacar, virtual ganador del Tour de Francia 2026, trabajo a favor de Isaac del Toro para que recuperara posiciones en la general y obtuviera el maillot blanco.

Así va la clasificación general por el maillot blanco:

Isaac del Toro | 04h 23′ 15′' Paul Seixas | a 52′' Lenny Martínez | a 01′ 51 Juan Ayuso | a 01′ 54′' Quinn Simmons | a 02′ 10′'

Isaac del Toro consigue el maillot blanco (Loic VENANCE / AFP / AFP)

Isaac del Toro se recupera de una caída en el Tour de Francia para subirse al podio en la Etapa 15

Isaac del Toro se vistió de nuevo con el maillot blanco en el Tour de Francia 2026, prenda que lo acredita oficialmente como el líder de la clasificación de los jóvenes menores de 25 años.

Sin embargo, no fue una Etapa 15 sencilla para Isaac del Toro, quien se vio involucrado en una, caída que provocó el abandono de Jonas Vingegaard, uno de los favoritos para ganar el Tour de Francia 2026.

Con 20 kilómetros por delante, Isaac del Toro se subió a su bicicleta y volvió a pedalear para no rezagarse, contando con el valioso apoyo de Pogacar, quien lo llevó de la rueda hasta el tercer lugar de la Etapa 15.

Isaac del Toro (Anne-Christine POUJOULAT / AFP / AFP)

Así recuperó Isaac del Toro el maillot blanco en el Tour de Francia 2026

El maillot blanco de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 regresó al mexicano gracias a la enorme Etapa 15 que redondeó.

Paul Seixas no soportó el embate del ciclista mexicano, y terminó a 52 segundo de Isaac del Toro en la clasificación por el maillot blanco.