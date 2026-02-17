Isaac Del Toro llegó en el lugar 25 de la Etapa 2 del UAE Tour, para mantenerse entre los 10 primeros lugares rumbo a la montaña.

Isaac del Toro tiene etapa complicada en el UAE Tour

Isaac del Toro se mantuvo en la competencia durante la contrarreloj individual de 12.2 kilómetros en la isla de Al Hudayriyat, durante la Etapa 2 del UAE Tour.

Isaac del Toro (@TeamEmiratesUAE)

Así corrió de Isaac del Toro la Etapa 2 en el UAE Tour

El nivel de los especialistas en la contrarreloj marcó del destino de la Etapa 2 del UAE Tour, e Isaac del Toro fue de los sacrificados en el camino.

Isaac del Toro cruzó la meta 42 segundos detrás del nuevo líder, resultado que lo ubicó en el puesto 25 de la etapa y en el décimo lugar de la clasificación general a 32 segundos del líder en la clasificación general.

Remco Evenepoel detuvo el cronómetro en 13:03 minutos e impuso el mejor registro en el punto intermedio con 6:24.

Joshua Tarling terminó segundo con 13:09, a seis segundos, mientras que Rémi Cavagna fue tercero con 13:15, a 12 segundos del ganador.

Así quedó el top-3 de la Etapa 2 del UAE Tour:

Remco Evenepoel | 13:03 minutos Joshua Tarling | 13:09 Rémi Cavagna | 13:15

Isaac del Toro (@TeamEmiratesUAE)

Clasificación general del UAE Tour

Isaac del Toro se mantiene entre los 10 primeros en la clasificación general del UAE Tour después de la Etapa 2.

Remco Evenepoel | 2:43:59 Joshua Tarling | 2:44:05 | +0:06 Remi Cavagna | 2:44:11 | +0:12 Ethan Hayter | 2:44:24 | +0:25 Daan Hoole | 2:44:25 | +0:26 Lucas Plapp | 2:44:25 | +0:26 Florian Vermeersch | 2:44:29 | +0:30 Antonio Tiberi | 2:44:29 | +0:30 Stefan Bissegger | 2:44:30 | +0:31 Isaac Del Toro | 2:44:31 | +0:32

UAE Tour: Recorrido y perfil de la Etapa 3

El miércoles 18 de febrero será la Etapa 3 del UAE Tour, la primera de las dos de montaña, con 183 kilómetros de recorrido en la que Isaac del Toro es favorito.

La Etapa 2 se divide en dos partes diferenciadas: La primera se acerca a la última montaña por el desierto, mientras que la última presenta 20 km de ascenso continuo hasta la meta.