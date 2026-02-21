Isaac del Toro terminó la Etapa 6 del UAE Tour 2026, siendo el ganador y sacándole 20 segundos al italiano, Antonio Tiberi, para ser el virtual campeón de la carrera.

Esto significa que ya se puede decir campeón, pero, ¿por qué? Si todavía falta un día más. Pues en los tour, la última etapa ya no cuenta para el liderato, solo son puntos para los sprinters, y celebración. Además, hay una regla no escrita, la cual dice que no se debe atacar al líder

Este es el primer World Tour que gana el mexicano en su carrera y se pone en lo más alto del ciclismo.

Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026 (@EquipoEmiratesUAE)

¿Cómo fue el triunfo de Isaac del Toro en la Etapa 6 del UAE Tor 2026?

Isaac Del Toro logró este sábado 21 de febrero una poderosa victoria en solitario en la Etapa 6 del UAE Tour 2026, en la cima de Jebel Hafeet para llevarse la jornada y recuperar el liderazgo general de la carrera para el UAE Team Emirates-XRG.

La meta en alto de 10,8 km, con fuertes pendientes, resultó decisiva, ya que Isaac del Toro realizó su último ataque a aproximadamente 2,5 km de meta, distanciando al anterior líder, Antonio Tiberi.

“Tuve que seguir intentándolo y creer que podía ganar. Hoy teníamos la mentalidad de que podíamos lograrlo. Es una de las mejores victorias de mi carrera. Cuando se gana con una actuación de equipo como esta, es algo increíble y quiero agradecer a cada uno de mis compañeros” Isaac del Toro, ciclista mexicano

Luke Plapp terminó segundo, seguido de Felix Gall en el tercer puesto. La ventaja de Isaac del Toro sobre su contrincante más cercano es ahora de 20 segundos, mientras llega a la última etapa en Abu Dabi con el maillot rojo de líder.

Resultados de la Etapa 6

Isaac Del Toro (Equipo Emiratos Árabes Unidos-XRG) 3:27:54

Luke Plapp (Equipo Jayco AlUla) +12”

Félix Gall (Decathlon CMA CGM) +21”

Isaac del Toro en lo alto del podio (@EquipoEmiratesUAE)

Así va la clasificación general del UAE Tour 2026

Isaac del Toro llegó en el primer lugar de la Etapa 6 y es virtual campeón del UAE Tour 2026.

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 6 del UAE Tour 2026:

Isaac Del Toro (Equipo Emiratos Árabes Unidos-XRG) 18:13:42 Antonio Tiberi (Bahrein Victorioso) +20” Luke Plapp (Equipo Jayco AlUla) +1′14”

UAE Tour 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 7

La Etapa 7 del UAE Tour 2026 sumará 149 kilómetros a la prueba desde Del Museo Nacional Zayed hacia el rompeolas de Abu Dabi