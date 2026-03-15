Isaac del Toro volvió a hacer historia como el nuevo campeón de la Tirreno-Adriático 2026 de Italia.

Con ello, el ciclista de 22 años mantiene un arranque de temporada arrollador siendo además el primer mexicano ganador de la Tirreno-Adriático 2026.

Después de su triunfo en la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026, Isaac Del Toro se esforzó en alejar su marca de los competidores más cercanos, en un escenario que ya lo colocaba como el campeón virtual de la “Carrera de los Dos Mares”.

Isaac del Toro, primer mexicano en ganar la Tirreno-Adriático 2026 de Italia

Italia fue fue testigo de otra victoria histórica de Isaac del Toro, el ciclista mexicano de 22 años.

Del Toro salió victorioso de la clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026, una de las carreras por etapas más importantes del calendario europeo.

El mexicano, parte del UAE Team Emirates, celebró su segundo triunfo del World Tour en semanas. En febrero pasado, había subido al podio del UAE Tour.

Isaac del Toro gana la Tirreno-Adriático 2026 de ciclismo (Sipa USA via Reuters Connect / Marco Alpozzi/Sipa USA via Reute)

Los 142 kilómetros finales entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto fueron un reto superado por Isaac del Toro, dejando a los competidores detrás sin peligro alguno.

Así y con 22 años de edad, el mexicano Isaac del Toro suma 26 victorias profesional en su carrera ciclista, conquistando la última en Italia en la Tirreno-Adriático 2026.

“El Rey de los Mares”: UAE Team Emirates celebra victoria de Isaac del Toro

Vía redes sociales, el UAE Team Emirates celebró la victoria de Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026.

Asimismo, lo destacó como el primer mexicano en ganar la clasificación general en esta carrera.