Isaac Del Toro se mantiene segundo del UAE Tour 2026 a 21 segundos del líder Antonio Tiberi, después de correrse la Etapa 4 este jueves 19 de febrero.

El ciclista mexicano tuvo una etapa de transición en la que llegó lejos del primer lugar, pero buscará acercarse al liderato en la Etapa 5, este viernes 20 de febrero en un recorrido de 166 kilómetros en superficie plana.

Isaac del Toro se reservó para el sprint en del UAE Tour 2026

Isaac del Toro se mantuvo en la competencia durante la Etapa 4 del UAE Tour 2026, pero no pudo entrar entre los primeros lugares.

La Etapa 4 la ganó Jonathan Milan, quien hizo un final de antología con un ataque en el último kilómetro de Fujairah.

Jonathan Milan Ethan Vernon Matteo Milan

Isaac del Toro en el UAE Tour (especial)

Así va la clasificación general del UAE Tour 2026

Isaac del Toro llegó en el lugar 23 de la Etapa 4 y se reservó para el sprint del viernes y se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general del UAE Tour 2026.

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 4 del UAE Tour 2026:

Antonio Tiberi Isaac del Toro Harold Tejada

UAE Tour 2026 tras cuatro etapas (captura de pantalla)

UAE Tour 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 5

La Etapa 5 del UAE Tour 2026 sumará 166 kilómetros a la prueba árabe desde la ciudad en dirección al desierto, pasando por lugares clásicos de estas etapas, como el ciclovía Al Qudra y el hipódromo de Meydan, antes de llegar a la meta.