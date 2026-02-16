Isaac Del Toro ganó la primera etapa del UAE Tour de forma emocionante, llevándose el primer maillot de líder de la carrera para el UAE Team Emirates-XRG.

La etapa, inicialmente prevista de 144 km entre Madinat Zayed y el Palacio de Liwa, se acortó a 118 km debido a los fuertes vientos cruzados en las carreteras desérticas expuestas, una medida tomada para proteger la seguridad de los ciclistas.

Isaac del Toro gana tras una etapa complicada en el UAE Tour

Isaac del Toro se acopló a la reducción del recorrido y las condiciones difíciles, que incluyeron un accidente en los últimos minutos que dejó fuera a varios contendientes.

El favorito al sprint, Jonathan Milan, fue uno de los sacrificados, pero tras un final rápido y cuesta arriba, Isaac del Toro lanzó su ataque decisivo.

Isaac del Toro (@TeamEmiratesUAE)

Así fue la victoria de Isaac del Toro en el UAE Tour

Tras un excepcional trabajo en equipo y posicionamiento, Isaac del Toro atacó en los últimos metros de la primera etapa del UAE Tour, saliendo con potencia de la recta final para superar a Cees Bol y Antonio Tiberi en un sprint reducido.

El ritmo y la fuerza del ciclista mexicano en la recta final fueron impecables, demostrando su velocidad explosiva y confianza ante la competencia de élite, lo que coloca al UAE Team Emirates-XRG en una posición privilegiada.

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) 2:30:56 Cees Bol (Decathlon-CMA GCM) Antonio Tiberi (Bahréin-Victorioso)

Isaac del Toro (@TeamEmiratesUAE)

UAE Tour: Recorrido y perfil de la segunda etapa

El UAE Tour, que se disputa entre el 16 y el 22 de febrero, continúa el martes 17 de febrero con la disputa de la segunda de sus siete etapas, que comanda Isaac del Toro.

La carrera emiratí busca nuevo campeón ante la ausencia de Tadej Pogacar, que no defenderá la corona conseguida en la edición anterior.