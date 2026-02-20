Isaac Del Toro se mantiene segundo del UAE Tour 2026 a 21 segundos del líder Antonio Tiberi, después de correrse la Etapa 5 este viernes 20 de febrero.

La jornada del viernes fue muy similar a la del jueves, con un Isaac del Toro reservando fuerzas para el ataque del sábado 22 de febrero en la Etapa 6.

Isaac del Toro buscará ganar el UAE Tour 2026 en la montaña

Isaac del Toro llegó lejos del primer lugar en la Etapa 5, pero este sábado 21 de febrero buscará ganar el UAE Tour 2026 en la penúltima jornada.

La Etapa 5 la ganó Jonathan Milan, superando a Erlend Blikra y Matteo Malucelli.

Jonathan Milan Erlend Blikra Matteo Malucelli

Isaac del Toro en el UAE Tour (especial)

Así va la clasificación general del UAE Tour 2026

Isaac del Toro llegó en el lugar 36 de la Etapa 5 y se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general del UAE Tour 2026.

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 5 del UAE Tour 2026:

Antonio Tiberi Isaac del Toro Harold Tejada

Clasificación general UAE Tour 2026 (Captura de pantalla)

UAE Tour 2026: Recorrido y perfil de la Etapa 6

La Etapa 6 del UAE Tour 2026 sumará 168 kilómetros a la prueba desde el Museo de Al Ain hacia Jebel Hafeet.

La etapa de montaña del UAE Tour serpentea a través de Al Ain, luego recorre el desierto hacia el oeste y regresa a Green Mubazzarah.

Comienza la subida final a Jebel Hafeet, que, con 10 km de longitud, será el juez final de la carrera.

Hay un descenso muy corto en el último kilómetro, antes de la rampa de cierre. La meta es de asfalto recto.