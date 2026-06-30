La selección de Selección de fútbol de Irán recibió una emotiva despedida en Tijuana tras quedar eliminada del Mundial 2026, dejando un mensaje de gratitud hacia México y, en especial, hacia la ciudad fronteriza que fungió como su hogar durante varias semanas.

Decenas de aficionados acudieron a las inmediaciones del hotel donde se hospedó la selección de Irán en México para despedir a los futbolistas con aplausos, vítores, banderas, fotografías, estampas mundialistas y mensajes de apoyo, pese a que el equipo ya no tenía posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Irán agradece a Tijuana y considera a México su “segunda casa”

La eliminación iraní se consumó después del empate de último minuto entre Argelia y Austria, resultado que dejó fuera a los persas de los mejores terceros lugares del torneo; sin embargo, el desenlace deportivo no opacó el vínculo que construyeron con la afición tijuanense durante su estancia del Mundial 2026 en donde Irán agradeció a México.

El embajador iraní en México, así como integrantes de la federación de futbol de ese país, expresaron públicamente su agradecimiento y aseguraron que Tijuana permanecerá en la memoria colectiva de la selección, incluso, calificaron a México como su “segunda casa” y prometieron corresponder con la misma hospitalidad a los mexicanos que visiten Irán.

La ciudad fronteriza de Tijuana se convirtió en la base logística del equipo de Irán debido a las restricciones migratorias y tensiones políticas que impidieron a la delegación permanecer de manera permanente en Estados Unidos durante el Mundial 2026.

A pesar de las dificultades, los jugadores destacaron el apoyo recibido por los tijuanenses y afirmaron que, a partir de ahora, México será también su “segundo equipo” en el futbol internacional.