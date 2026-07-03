El politólogo iraní Lotfolah Kaveh Afrasiabi presentó una demanda por hasta 1,000 millones de dólares contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y otros funcionarios del organismo, tras la polémica eliminación de la selección de Irán en el Mundial 2026.

La demanda fue presentada el pasado 30 de junio de 2026 ante un tribunal de Boston, en Estados Unidos.

Cabe recordar que Irán quedó eliminado de la Copa del Mundo luego del controvertido partido frente a Egipto, en el que fue anulado un gol por una posición de fuera de juego.

La decisión arbitral impidió que la selección iraní avanzara a la siguiente ronda del torneo.

Buscan que la demanda contra la FIFA por la eliminación de Irán sea colectiva

Lotfolah Kaveh Afrasiabi solicitó que la demanda sea certificada como una acción colectiva en representación de hasta 91 millones de iraníes e iraní-estadounidenses que, según argumentó, sufrieron afectaciones emocionales derivadas de la decisión arbitral que dejó fuera a Irán del Mundial 2026.

Como parte de sus argumentos, señaló que diversas figuras del futbol también criticaron la decisión.

Entre ellas mencionó al exfutbolista y ahora comentarista de Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic, quien calificó la anulación del gol de Shoja Khalilzadeh como “un robo” y consideró que la FIFA debió ofrecer una explicación o disculpa.

"La FIFA debió hacer algo al respecto", afirmó Afrasiabi en la demanda presentada ante el tribunal de Boston, ciudad ubicada en uno de los países sede de la Copa del Mundo.

Además de los presuntos daños emocionales a aficionados iraníes e iraní-estadounidenses, el entrenador de la selección de Irán, Amir Ghalenoei, acusó a Estados Unidos de perjudicar deliberadamente a su equipo durante el Mundial 2026.

Asimismo, recordó que la selección de Irán no pudo permanecer en territorio estadounidense como el resto de las selecciones participantes.

En su lugar, el equipo fue concentrado en Tijuana, Baja California, México, y únicamente ingresaba a Estados Unidos para disputar sus partidos correspondientes.