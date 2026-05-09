A unas semanas del inicio del Mundial 2026, Irán confirmó que su selección jugará el torneo de la FIFA, y aprovechó el anuncio para mandarle un mensaje a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La Federación iraní de futbol aclaró que “ninguna potencia extranjera”, como Estados Unidos, puede impedir su participación en un torneo al que clasificaron en la cancha.

Irán pide respeto durante su participación en el Mundial

La postura de Irán rumbo a su participación en el Mundial 2026, llega después de semanas de rumores sobre una posible exclusión del país por tensiones políticas y restricciones migratorias.

En ese sentido, el presidente federativo Mehdi Taj pidió respeto absoluto a su himno, bandera y tradiciones, junto con garantías de seguridad y visados para toda la delegación, en el Mundial 2026

Hace unas semanas, Irán enfrentó problemas cuando Canadá había negó el acceso a su delegación, situación que no quieren que se repita.

“Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones. Estaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones” Federación de Irán

Irán se prepara para una participación orgullosa en el Mundial 2026 (Riza Ozel / AP)

¿Cuándo debuta Irán en el Mundial 2026?

Irán forma parte del Grupo G del Mundial 2026, en el que disputará sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos.

La base de Irán durante la competición sería Tucson, Arizona de cara a su debut ante Nueva Zelanda.

Irán enfrentará a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, luego se enfrentarán a Bélgica en la misma ciudad, el 21 de junio.

Mientras que el 27 de junio cerrarán la fase de grupos ante Egipto en Seattle, Washington.

Calendario de Irán en el Mundial 2026: