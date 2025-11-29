El futbol mexicano vuelve a esta en el ojo del huracán debido a que en las últimas horas se dio a conocer que un director técnico fue despedido de su equipo por su posible implicación en un escándalo de apuestas.

Luego de que el semestre pasado varios jugadores fueron desvinculados del Real Apodaca de la tercera división del futbol mexicano debido a que estaban coludidos en una red de amaño de partidos, se habría vuelto a presentar otros escándalo de apuestas.

En esta ocasión de nueva cuenta el amaño de partidos se habría presentado en una de las divisiones menores del balompié azteca y como consecuencia de esto el equipo afectado ya despidió a su estratega.

Revelan posible escándalo de apuestas de nueva cuenta en el futbol mexicano

A través de sus redes sociales, el periodista David Medrano dio una noticia que hizo que se cimbrara el futbol mexicano pues en plena Liguilla reveló que hay una investigación en proceso por un nuevo episodio en el tema de apuestas ilegales.

Aunque el comunicador no dio muchos detalles sobre el caso, sí mencionó que el equipo afectado despidió a su director técnico debido a que hay indicios de que estaba involucrado en apuestas ilegales.

Apenas en febrero de este año se destapó el amaño de partidos en el que estaban involucrados varios futbolistas del Real Apodaca y unos meses después ya se habría descubierto otro escándalo de apuestas en el balompié mexicano.

¿Cuál es el equipo del futbol mexicano que estaría involucrado en un nuevo escándalo de apuestas?

A pesar de que David Medrano no reveló el nombre del club ni del técnico cesado por su supuesta participación en un nuevo caso de amaño de partidos, se tienen indicios del equipo que estaría involucrado.

Y es que el Racing de Veracruz compartió un comunicado en el que anunció el despido de Marco Angulo y mencionó que este fue debido a “una falta flagrante a los valores y lineamientos de la institución…”.

📝 COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/O6s4vz4SGK — Racing de Veracruz (@RacingVeracruz_) November 28, 2025

Sin embargo, lo que sorprende es que el Monstruo Morado, como se apoda al Racing de Veracruz, marcha en la primera posición del Grupo C de la Liga Premier del futbol mexicano con 36 puntos.