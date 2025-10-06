Este domingo 5 de octubre se disputó el Xolos vs Rayados, partido con el que finalizó la Jornada 12 del Apertura 2025 en la Liga MX y con ello se le dará paso a la actividad de selecciones por la fecha FIFA.

Con la finalización de la doceava fecha del torneo Apertura 2025 y sin partidos pendientes en la Liga MX, la tabla general sufrió algunas modificaciones tanto en la parte alta como en el fondo de la misma.

Toluca se mantiene líder del torneo pero América le está pisando los talones ya que el equipo azulcrema escaló hasta el segundo lugar y solo tiene un punto menos que el vigente campeón del futbol mexicano.

Tabla de posiciones de la Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 12 del Apertura 2025

Ya se fueron 12 jornadas en el Apertura 2025 de la Liga MX y Toluca sigue dando pasos firmes en la búsqueda del bicampeonato del futbol mexicano, ya que los Diablos han ganado y goleado en sus últimos 5 partidos del torneo local.

Es por ello que con 28 unidades, el cuadro escarlata se mantiene como líder de la competencia, le sigue el América con 27 tantos, Rayados con 26 y Cruz Azul con 25 unidades completan el Top-4 del torneo.

Mientras que en el otro extremo, Puebla sigue sin poder salir del fondo de la tabla con 5 puntos y en este fin de semana se llevó una goleada de 3-1 en su visita al Querétaro.

Tabla de posiciones de la Liga MX:

Toluca | 28 puntos América | 27 puntos Rayados | 26 puntos Cruz Azul | 25 puntos Tigres | 23 puntos Tijuana | 20 puntos Pachuca | 20 puntos FC Juárez | 18 puntos Chivas | 17 puntos Pumas | 13 puntos Atlas | 13 puntos León | 12 puntos Mazatlán | 11 puntos Querétaro | 11 puntos Atlético de San Luis | 10 puntos Santos | 10 puntos Necaxa | 9 puntos Puebla | 5 puntos

¿Cuándo se reanuda la actividad de la Liga MX tras la pausa por la fecha FIFA?

Una vez finalizada la Jornada 12 de la Liga MX, se le da paso a la fecha FIFA del mes de octubre donde la Selección Mexicana enfrentará dos partidos amistosos, el primero ante Colombia y el segundo ante Ecuador.

Desde el lunes 6 de octubre hasta el martes 14 de octubre se detiene el futbol de club para darle paso a la actividad de selecciones nacionales que continúan su camino rumbo al Mundial 2026.

En el caso de la Liga MX, la actividad se reanuda el viernes 17 de octubre con el arranque de la Jornada 13 misma que como platillo inicial nos dará el choque de Puebla vs Tijuana en el Estadio Cuauhtémoc.