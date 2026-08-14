Gianni Infantino recibió el respaldo de seis federaciones árabes —Marruecos, Catar, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán— en medio de las críticas que enfrenta su gestión al frente de la FIFA.

“Nosotros, los abajo firmantes líderes de nuestras respectivas asociaciones de fútbol, expresamos nuestro pleno apoyo al señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y reafirmamos nuestra confianza en su liderazgo y su compromiso continuo con el desarrollo del fútbol en todo el mundo” Comunicado federaciones árabes

Cuatro de los firmantes forman parte del Consejo de la FIFA y destacaron los esfuerzos de Gianni Infantino por impulsar el fútbol global.

El apoyo llega en un momento clave, tras el rechazo de confederaciones como UEFA, CONCACAF y AFC al plan de privatización del Mundial, que Gianni Infantino debió retirar ante la presión internacional.

Destacan federaciones árabes el trabajo de Infantino al frente de la FIFA

A través de su comunicado, las seis federaciones árabes valoraron los esfuerzos de Infantino como presidente de la FIFA, por impulsar el fútbol a nivel global.

Agregaron su confianza en continuar su cooperación con Gianni Infantino hacia un futuro más sólido y próspero para el fútbol mundial, “ampliando oportunidades y reforzando aún más la contribución del fútbol árabe al deporte global”.

Al expresar su apoyo a Infantino, Catar y Líbano se alinearon en contra de la Confederación Asiática de Fútbol.

Infantino es presidente de la FIFA desde 2016 y parecía seguro que se reelegiría el próximo año en Marruecos.

La FIFA admitió errores y retiró el plan de inversión de Infantino (Michelle Rojas)

El apoyo árabe para Infantino llega en un momento clave

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, enfrenta una rebelión tras su plan de privatizar participaciones del Mundial, el cual tuvo que frenar y retirar la propuesta tras el amplio rechazo provocado.

La UEFA, la CONCACAF y la AFC emitieron una carta abierta afirmando que el plan de Infantino fue una “violación fundamental de la confianza”.

Este jueves, la Asociación de Fútbol de Irlanda señaló en un comunicado que retiró su apoyo para que Infantino sea reelegido como presidente de la FIFA en marzo.

La Federación de Fútbol de Nueva Zelanda también retiró su apoyo a la candidatura de Infantino y solicitó una revisión independiente de las medidas adoptadas para desarrollar el esquema FIFA Forward Enterprise (FFE).

Por su parte, la Confederación de Oceanía elogió la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FFE y su compromiso de revisar los problemas en torno del proyecto.