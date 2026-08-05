Gianni Infantino enfrenta nuevas acusaciones tras un reporte de The Times que señala que habría ofrecido la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de respaldo político para su reelección.

El Mundial 2030, que tendrá como sedes a España, Portugal y Marruecos, aún no define la ciudad que albergará la final, aunque Casablanca construye el estadio Hassan II como candidato.

El presidente de la FIFA busca apoyo de la Confederación Africana de Fútbol en medio de críticas por su gestión y planes financieros.

Infantino va por su reelección a costa del Mundial 2030

Gianni Infantino habría promedio la final del del Mundial 2030 para que esta se juegue en al ciudad de Casablanca, Marruecos, de acuerdo con The Times.

Casablanca construye un nuevo estadio, el Hassan II, el cual ya se compara con el recientemente renovado Santiago Bernabéu de Madrid.

Madrid y Barcelona han sido las ciudades que se han mencionado como posibles sedes de la final del Mundial 2030 en el certamen que tendrá tres sedes: España, Portugal, Marruecos.

Infantino iría por el apoyo de Marruecos y países de África ante críticas

El presidente de la FIFA enfrenta presiones para renunciar pero su estrategia sería tratar de convencer a países y federaciones de fútbol para permanecer y participar en el proceso de elección de 2027.

Las críticas recientes contra Infantino se centran en su propuesta de integrar capital privado para incrementar los ingresos de la FIFA.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) rechazó el plan de inversiones privadas de Infantino que contemplaba la entrada de capitales privados mediante una filial.