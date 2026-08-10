La crisis en la FIFA escaló luego de que la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la CONCACAF publicaran una carta conjunta acusando a la organización de haber roto la confianza mediante el engaño.
La UEFA, AFC y Concacaf cuestionaron el fallido proyecto para comercializar intereses del Mundial 2030 y pidieron una revisión independiente.
Además, Concacaf y compañía ya contemplan alternativas a la FIFA, incluso nuevas competiciones, en medio de amenazas de boicot.
UEFA, AFC y CONCACAF ya contemplan alternativas a FIFA
La postura contra Gianni Infantino podría tener consecuencias todavía mayores, pues de acuerdo con reportes, UEFA, AFC y CONCACAF ya iniciaron conversaciones preliminares sobre la posibilidad de organizar nuevas competiciones entre ellas, en medio de las amenazas de boicot a eventos de la FIFA.
Incluso la Copa Mundial Femenina Sub-20, que comenzará el próximo mes, podría verse afectada por el conflicto si algunas selecciones europeas deciden no participar.
En este contexto, el periodista deportivo Henry Winter fue contundente al valorar la situación y sostuvo que Gianni Infantino difícilmente podrá mantenerse como presidente de la FIFA.
En su opinión, las tres confederaciones le están enviando un mensaje directo: debería renunciar y abandonar el cargo antes de buscar la reelección prevista para marzo.