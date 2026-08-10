La crisis en la FIFA escaló luego de que la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la CONCACAF publicaran una carta conjunta acusando a la organización de haber roto la confianza mediante el engaño.

La UEFA, AFC y Concacaf cuestionaron el fallido proyecto para comercializar intereses del Mundial 2030 y pidieron una revisión independiente.

Además, Concacaf y compañía ya contemplan alternativas a la FIFA, incluso nuevas competiciones, en medio de amenazas de boicot.

UEFA, AFC y CONCACAF ya contemplan alternativas a FIFA

La postura contra Gianni Infantino podría tener consecuencias todavía mayores, pues de acuerdo con reportes, UEFA, AFC y CONCACAF ya iniciaron conversaciones preliminares sobre la posibilidad de organizar nuevas competiciones entre ellas, en medio de las amenazas de boicot a eventos de la FIFA.

Incluso la Copa Mundial Femenina Sub-20, que comenzará el próximo mes, podría verse afectada por el conflicto si algunas selecciones europeas deciden no participar.

UEFA, AFC y CONCACAF piden transparencia a FIFA (UEFA, AFC y CONCACAF)

UEFA, AFC y CONCACAF piden transparencia a FIFA (UEFA, AFC y CONCACAF)

UEFA, AFC y CONCACAF piden transparencia a FIFA (UEFA, AFC y CONCACAF)

En este contexto, el periodista deportivo Henry Winter fue contundente al valorar la situación y sostuvo que Gianni Infantino difícilmente podrá mantenerse como presidente de la FIFA.

En su opinión, las tres confederaciones le están enviando un mensaje directo: debería renunciar y abandonar el cargo antes de buscar la reelección prevista para marzo.