A través de un comunicado, la FIFA rechazó cualquier intento de desestabilizar la gestión de su actual presidente Gianni Infantino mediante acusaciones que carecen de fundamento.

La organización defiende la legitimidad del mandato democrático otorgado por sus asociaciones miembros y asegura que no tolerará procesos electorales que ignoren sus estatutos vigentes.

“La FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relativo a la elección del Presidente de la FIFA que sea incompatible con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido” FIFA

El comunicado denuncia una campaña de desinformación orquestada por sectores que buscan frenar los cambios estructurales implementados en el fútbol mundial.

FIFA defiende la legitimad de Gianni Infantino como presidente

La FIFA emitió un comunicado oficial en el que defiende la legitimidad de su presidente, Gianni Infantino, y rechaza categóricamente cualquier intento de modificar la estructura de la presidencia mediante procesos que no se ajusten a la normativa interna.

FIFA defiende a Gianni Infantino y rechaza procesos fuera de sus estatutos (@fifamedia / X )

El organismo advirtió explícitamente que no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección presidencial que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido.

FIFA enfatizó que Gianni Infantino fue elegido democráticamente por las 211 asociaciones miembro y que continúa ejerciendo el mandato que estas le otorgaron legítimamente.

“El Presidente de la FIFA fue elegido democráticamente por las Asociaciones Miembro de la FIFA y continúa ejerciendo su cargo con su mandato” FIFA

Aseguró que existe un “esfuerzo concertado y continuo” por parte de ciertos sectores para socavar tanto a la institución como a su presidente.

Según el organismo, quienes no cuentan con el respaldo de las asociaciones miembro no deben intentar lograr mediante “alegaciones, insinuaciones o desinformación” lo que no pueden conseguir a través de los procesos democráticos establecidos.

“Es cada vez más evidente que existe un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su Presidente. Quienes no cuentan con el apoyo de las Asociaciones Miembro de la FIFA no deberían intentar lograr mediante alegaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden lograr a través de los procesos democráticos establecidos por la FIFA” FIFA

Se resalta que Gianni Infantino ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al futbol mundial, contribuyendo a ampliar el acceso, los recursos y las oportunidades en el deporte.

“El presidente de la FIFA ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al futbol europeo y mundial, contribuyendo a un cambio significativo en el deporte y, en particular, a ampliar el acceso, los recursos y las oportunidades en todo el futbol mundial” FIFA

FIFA acusa una campaña de desinformación contra Gianni Infantino para debilitar su presidencia

El comunicado califica informes recientes como afirmaciones sin fundamento y reclamos “demostrablemente falsos”.

“Los informes recientes han incluido afirmaciones sin fundamento y alegaciones demostrablemente falsas sobre la FIFA y su presidente. La especulación y la insinuación no deben presentarse como hechos, y la repetición no convierte una alegación en verdad” FIFA

Si bien la FIFA afirma acoger el escrutinio legítimo, sostiene que este no es una licencia para distorsionar hechos o fabricar distracciones diseñadas para obstaculizar el progreso.

“El cambio inevitablemente desafía los intereses establecidos, pero el desacuerdo con ese cambio no puede justificar los esfuerzos para socavar el mandato democrático del presidente de la FIFA o la institución que fue elegido para dirigir” FIFA

La organización argumenta que, aunque los cambios desafíen intereses establecidos, el desacuerdo no justifica esfuerzos para socavar el mandato democrático.

“La FIFA acoge con satisfacción el escrutinio legítimo. Pero el escrutinio no es una licencia para distorsionar los hechos, amplificar acusaciones sin fundamento o fabricar distracciones diseñadas para socavar el progreso. Cuando la información sea inexacta o engañosa, la FIFA la impugnará directa y enérgicamente” FIFA

Este contraataque de la FIFA surge en un contexto de alta tensión, particularmente con la UEFA, que ha cuestionado la continuidad de Infantino tras la polémica por el proyecto (ya retirado) de privatizar derechos comerciales a través de FIFA Forward Enterprise.

Mientras confederaciones como la CAF y la CONMEBOL han expresado su respaldo a los procesos institucionales de la FIFA y a la gestión del actual presidente, otros sectores, como la Federación Noruega de Fútbol y figuras como Luis Figo, han llegado a pedir su dimisión.