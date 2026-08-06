La FIFA admitió que existieron errores y se disculpó por el plan de inversión que fuera presentado por Gianni Infantino con las intenciones de “potenciar” la Copa del Mundo.

FIFA reconoció que el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise, careció de una gestión adecuada desde su diseño inicial hasta su filtración a la opinión pública.

FIFA refrenda compromiso con paíse tras fallido plan de inversión; Infantino recibe respaldo

A través de un posicionamiento oficial ante sus países afiliados, la FIFA externó su arrepentimiento por haberlos marginado del proceso deliberativo del plan de inversión.

En la misiva, FIFA admitió que el diálogo debió manejarse de forma distinta, para informar acertadamente sobre esta decisión a cada federación que la integra.

Acusan a Infantino de ofrecer la final del Mundial 2030 a Marruecos por su respaldo (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

Por tal motivo, la organización reiteró su compromiso para someter a revisión exhaustiva los protocolos internos para evitar que la falta de consenso vuelva a fracturar la unidad entre sus afiliados.

La intención de la cúpula de la FIFA es restaurar la confianza perdida y asegurar que el desarrollo del deporte siga un rumbo de transparencia institucional absoluta.

Pese a señalar que el plan de inversión careció de comunicación, FIFA subrayó que todas sus decisiones se mantuvieron dentro del marco normativo y legal vigente.

Adicionalmente, los altos directivos de la FIFA cerraron filas con Gianni Infantino, quien recibió el respaldo unánime de su Junta Directiva en medio de los cuestionamientos por el proyecto de inversión.