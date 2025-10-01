El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y con ello se han ido revelando cada vez más detalles sobre la organización del evento que será histórico y por consiguiente de la ceremonia de inauguración.

La inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo el jueves 11 de junio al mediodía en el Estadio Azteca y a casi 8 meses de su realización se ha revelado el primer artista que será encargado de poner la fiesta.

Se espera que ese día la Ciudad de México se paralice para recibir la tercera Copa del Mundo por lo que la jefa de gobierno Clara Brugada informó que ese día será feriado oficial para que todos puedan disfrutar de la ceremonia.

Inauguración Mundial 2026: Revelan al primer artista mexicano que estará en la ceremonia de apertura

¡Atención futboleros! Ya se confirmó el primer artista mexicano que estará en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, se trata de Xavi, el joven cantante de 21 años que interpreta corridos tumbados.

Xavi confirmó este martes 30 de septiembre su participación en la inauguración del Mundial 2026, el primero que se disputará en tres sedes diferentes y con 48 selecciones, por lo que se mostró emocionado.

El intérprete de canciones como “La Diabla” y “Tu Boda” fue interrogado en su llegada al país en el aeropuerto y le preguntaron sobre su participación en el show del Mundial a lo que respondió que se siente orgulloso de representar a México.

“No puedo decir todavía, es una sorpresa. Super agradecido, la neta. Es una sorpresa, no sé, no puedo decir nada todavía porque no sé, no puedo decir nada porque si no, no pasa, pero si pasa, pasa. Se viene algo bien” reveló a los medios.

Fanáticos no están de acuerdo con la participación de Xavi en la inauguración del Mundial 2026

Desde hace algunas semanas surgió el rumor de que Xavi sería uno de los artistas que estaría en la inauguración del Mundial 2026 y no ha sido tomado de la mejor manera por los fanáticos del futbol.

Xavi es un artista mexicano que interpreta corridos tumbados, un género que todavía no es bien aceptado y que constantemente recibe críticas de la gente, y esta vez las críticas le tocaron al cantante de 21 años por su aparición en el Mundial 2026.

“Qué está pasando con el mundo”, “Qué pena da México teniendo gente que sí tiene talento y sí canta, no como estas aberraciones”, “Que nos quiten la sede”, “Qué horror”, “Ya agarran a cualquier artista”, fueron algunas de las reacciones de la gente.