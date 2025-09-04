En la Ciudad de México (CDMX) el día de la inauguración del Mundial 2026, es decir el próximo 11 de junio, será feriado, adelantó la propia jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada.

Así lo reveló la mandataria al resaltar que el 11 de junio del 2026, se va a declarar como día feriado debido a que se trata de una fecha “muy importante” para la CDMX.

En ese sentido, Clara Brugada resaltó que la declaratoria para el día de la inauguración del Mundial 2026, se hará para que “la población pueda tener ese día para disfrutar el Mundial”.

“Recordemos que el día de la inauguración del Mundial, se va a declarar día feriado, ese día que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para disfrutar el Mundial” Clara Brugada

Al ofrecer una conferencia de prensa sobre las actividades deportivas que se realizarán en CDMX rumbo al Mundial 2026, Clara Brugada reveló que el día de la inauguración del certamen será feriado.

Así lo expuso la jefa de gobierno de la CDMX al resaltar que la intención de hacer feriado el día de la inauguración del Mundial 2026, es para que todos los capitalinos disfruten del evento.

Sobre ello, Clara Brugada sostuvo que la declaratoria del 11 de junio de 2026 como día feriado, se llevará a cabo con la intención de que “la población pueda tener ese día para disfrutar el Mundial”.

Es decir que se tiene pensando que el 11 de junio de 2026 no sea laborable con el fin de que todos los habitantes de la CDMX puedan disfrutar a plenitud de la inauguración del certamen.

“Queremos vivir el Mundial no solo en el Estadio sino a lo largo y ancho de la ciudad” Clara Brugada. Jefa de Gobierno de la CDMX

Cabe resaltar que el primer partido del Mundial 2026 tendrá como sede el legendario Estadio Azteca, el cual será renombrado como Estadio Ciudad de México a lo largo del torneo de futbol.

CDMX calentará la inauguración del Mundial 2026 con más actividades de futbol

Luego de revelar que la CDMX tendrá feriado el día de la inauguración del Mundial 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que rumbo al torneo que se realizarán diversas actividades de futbol.

Sobre ello, Clara Brugada apuntó que se va a organizar un torneo de futbol para categorías infantiles en el que se contempla la realizaron de hasta 10 mil partidos en los barrios y colonias de la CDMX.

Con respecto al torneo de futbol infantil comunitario que llevará por nombre Ollamaliztli, detalló que dará inicio en el próximo mes de octubre y en él participarán niñas y niños de 9 a 16 años.

De cara al arranque de la justa amateur infantil, explicó que la inscripción se realizará durante el mes de septiembre en las más de 300 sedes de Pilares, así como en la página oficial de Indeporte.

Aunado a lo anterior, la jefa de Gobierno de la CDMX resaltó que se realizará una clase masiva de futbol en el Zócalo capitalino, de la cual resaltó, tiene como fin el imponer un nuevo récord.