El Balón del Mundial 2026 es una de las cosas que los aficionados al futbol esperan con ansias. Por lo pronto, Adidas hizo un increíble anuncio en The Sphere de Las Vegas.

Cada Mundial, Adidas busca dejar un diseño especial, y para este 2026 tiene todo un reto. Es decir, en casi todos las justas, se ha hecho en un solo país, para el año entrante, serán 3 países.

Fue en 2002 que Corea del Sur y Japón hicieron la primera Copa del Mundo compartida. En aquella ocasión, la marca alemana hizo el Fevernova. En ese entonces resaltó mucho porque se salió del molde.

A partir de ahí, hemos visto esféricos muy bonitos y que no se parecen nada uno del otro. Quién no recuerda al Teamgeist de Alemania 2006, el Jabulani de Sudáfrica 2010, o el Brazuca de Brasil 2014.

¿Cuál será el Balón del Mundial 2026? Adidas hace brutal revelación en The Sphere de Las Vegas

Aún no se da a conocer cuál será el Balón del Mundial 2026, aunque ya hay filtraciones que vamos a ver más adelante. Por lo pronto ya tenemos la fecha para que Adidas anuncie el esférico.

La marca alemana, Adidas, utilizó la Sphere de Las Vegas para hacer el anuncio. Se puede ver a todos los balones que se han usado en mundiales de la historia.

Cuando parece que saldrá el del 2026, solo aparece el logo de la marca, de la Copa del Mundo y la fecha: octubre 2. Queda esperar dos días para conocerlo.

⚽️



Sphere en Las Vegas, proyectó todos los balones de los Mundiales y anunció que el 2 de octubre será presentado el balón de la Copa del Mundo 2026 🇺🇸 🇨🇦 🇲🇽



pic.twitter.com/PtD9MHP493 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 30, 2025

¿Cómo será el Balón para el Mundial 2026? Le llovieron críticas a Adidas

Tal vez no sea necesario llegar hasta el 2 de octubre para saber el diseño del Balón del Mundial 2026. Ya existen filtraciones, eso sí, no gustó mucho en redes sociales.

Adidas hizo una combinación de los 3 países: México, Estados Unidos y Canadá, por lo que le puso color rojo, azul y verde.

En la parte verde se ve un símbolo azteca, en el rojo la hoja de maple y en la azul, una estrella. Se llama Trionda.