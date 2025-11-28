¿Lady Gaga y Xavi juntos en la inauguración del Mundial 2026? Esto dice el rumor que está generando muchas expectativas.

A poco más de seis meses del Mundial 2026, se habría revelado quienes serían los encargados del show inaugural.

Rumor asegura que Lady Gaga y Xavi estarán juntos en la inauguración del Mundial 2026

En redes ha comenzado a circular el rumor de que Lady Gaga -de 39 años de edad- y Xavi, cantarán en la inauguración del Mundial 2026 de la FIFA.

Actualmente, Xavi -de 21 años de edad- es el único confirmado, pero todo apuntaría a que la cantante de Abracadabra también estaría en el Estadio Azteca.

Lady Gaga (Lady Gaga 'X' @ladygaga)

La noticia ha provocado altas expectativas por la inclusión de Lady Gaga, quien sería la encargada del show en el renovado Coloso de Santa Úrsula.

De momento, ni Lady Gaga ni la FIFA han salido a confirmar el rumor .

Aunque reportes señalan que Lady Gaga está analizando la oferta y se espera que haya un acuerdo muy pronto.

Con ello, se tendrá un espectáculo con talento mexicano e internacional para iniciar de buena manera la justa mundialista.

Xavi (Instagram | @xavioficial)

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?

El Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, se inaugurará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte o Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

Cabe recordar que el partido inaugural será entre la Selección Mexicana y un rival que se definirá del bombo C de equipos.

Dicho oponente de México se conocerá en el sorteo de la FIFA el viernes 5 de diciembre 2025.